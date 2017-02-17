Acil kan aranıyor

Bağışçı olabileceklerin KOÜ Tıp Fakültesi Kan Bankasına Fethiye Terzioğlu için bağış yapmaya geldim demeleri yeterlidir. Detaylı bilgi için 0506 520 81 76 - Canberk Noyan Harmancı
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