Acil kana ihtiyaç var!

Acil A RH (-) Negatif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil A RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek durumda olan Mustafa Baltalı'ya ait 0544 765 5782 telefon ile iletişime geçebilirler.