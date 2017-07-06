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Acil kana ihtiyaç var!

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Acil kana ihtiyaç var!
Acil A RH (-) Negatif kana ihtiyaç var!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil A RH Negatif (-) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek durumda olan Mustafa Baltalı'ya ait 0544 765 5782 telefon ile iletişime geçebilirler.

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