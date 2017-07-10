Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek durumda olanlar 0533 263 88 32 numaralı telefon hattıyla iletişime geçebilirler.
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Acil kana ihtiyaç var!
Acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var!
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Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim