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Acil kana ihtiyaç var!

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Acil kana ihtiyaç var!
Acil kana ihtiyaç var!

Çarşamba Günü Umuttepe Hastanesinde ameliyat olacak bir hastaya B RH (-) Negatif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 578 84 89 numaralı telefondan Yelda Yıldız'a Ulaşabilirler.

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