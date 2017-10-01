Acil kana ihtiyaç var!

Çarşamba Günü Umuttepe Hastanesinde ameliyat olacak bir hastaya B RH (-) Negatif kan gerekmektedir. Kan vermek isteyenler 0532 578 84 89 numaralı telefondan Yelda Yıldız'a Ulaşabilirler.
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