Acılı baba Faik Çelik: Çocuklarımı ihmalden kaybettim

6 yıl önce Onur Müzikhol'ü su basmış, elektrik akımına kağılan müzikholün sahibi Faik Çelik'in oğlu Onur Çelik ile yeğeni Murat Çelik hayatını kaybetmişti. Dava sonucunda İSU suçlu bulunmuştu. Karar yargıtaydan geri döndü ve süreç tekrardan başladı.

9 Temmuz 2009 tarihinde meydana gelen olayda Fuar’ın içinde bulunan Onur Müzikhol’de şiddetli yağan yağmur sonrasında iş yerini su basmış, İşletmeci Faik Çelik’in oğlu Onur Çelik (34) ve yeğeni Murat Çelik (34) sel sularınının içinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmişti. Olayda oğlunu ve yeğenini kaybeden Faik Çelik, İSU, Fuar Müdürlüğü, SEDAŞ’a dava açmıştı. Mahkeme hayatını kaybeden iki gencin ölümünden İSU’yu sorumlu tutmuştu. Daha sonra dava temyiz edildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEME YAPTI

Yargıtay kararı bozduğu için İSU, SEDAŞ ve Fuar Müdürlüğü hakkında açılan davaya yeniden bakılacak. Mahkeme heyeti dün saat 14.00’te Fuar alanı içinde bulunan ve geçen ay kapatılan Onur Müzikhol’de bilirkişi incelemesi yapıldı. Mahkemenin atadığı bilirkişi 6 buçuk yıl önce 2 kişinin ölümüne neden olan olayın sorumluluğunu bulmak için inceleme yaptı.

“BABACIĞIM BENİ KURTAR”

Faik Çelik olayı şu şekilde anlattı: “9 Temmuz 2009 yılı Pazar günü saat 13:0 sıralarıydı. Hafta sonu olduğu için düğünler çok yoğundu. Aniden yağan yağmur sebebiyle gazinoyu sel aldı. Oğlum Onur’un selde ayağı kaydı ve suya düştü. ‘Babacığım beni kurtar’ diye seslendi. Onur’u kurtarmak için bende girdim suya, ikimizde düştük. Sonra bizi düştükten sonra yeğenim Murat bizi kurtarmaya geldi daha sonra o da suya düştü. Ben kalktım oğlumu çekip kurtardım ve hastaneye götürdük ancak oğlumu kurtaramadık. Yeğenim Murat ise 3 gün komada kaldı ve o da hayatını kaybetti” şeklinde konuştu.

“İHMALDEN KAYBETTİM”

Olayın ardından İSU, SEDAŞ ve Fuar Müdürlüğü’ne dava açtığını söyleyen Faik Çelik, “Daha önce bilirkişiler geldi ve İSU’yu suçlu buldu fakat hakimeler değişince yeniden incelemek için geldiler. Olay sonrası eşim Şahide Çelik ise acıya dayanamayarak kansere yakalandı ve vefat etti. Gelinim ve iki kız torunum ortada kaldı. Yaklaşık 1 ay önce 40 senelik işletmemi elimden aldılar. Benim parayla pulla işim yok ama yetim kalan çocuklarımın geleceğini söndürdüler. Eşim gitmiş, çocuklarım gitmiş buradaki gazino da eski Fuar Müdürü Feyzi Utaş’a sonuna kadar feda olsun. Her şeyin sorumlusu o Utaş’tır. Eğer ki benim çatımdan su akıyorsa sorumlusu benim ama o bu alana devir daim yapan su motoru koymadı. Çocuklarımı ihmalden kaybettim” dedi.

EVLAT SEVGİSİ VARSA YIKSIN

“Dava açtığım ve muhalif olduğum için bu gazinoyu benden aldılar” diyen Faik Çelik, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kız kardeşime Onur Müzikhol’ü yıkıp yerine park yapacağını söylüyormuş. Bir an önce yıksın. Zaten buraya baktıkça oğlum aklıma geliyor. Karaosmanoğlu’nda evlat sevgisi varsa burayı bir an önce yıksın” dedi. Selin BECER