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Açılış maçında gülen taraf Derince Birlik oldu

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Açılış maçında gülen taraf Derince Birlik oldu
Birinci Amatör Lig’de 2017-2018 sezonu önceki gün Derbent Stadı’nda oynanan Akmeşespor - Derince Birlikspor maçı ile başladı.

C Grubu maçında Derince ekibi, Akmeşespor’u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve sezonu 3 puan ile açtı. Akmeşe’den Batuhan’ın sakatlığı ise üzdü.

 

KAZANDILAR AMA SEVİNEMEDİLER

4 grupta 38 takımın mücadele ettiği 1. Amatör Lig’de 2017-2018 sezonu resmen başladı. Açılış maçı Derbent Stadı’nda Akmeşespor ile Derince Birlikspor arasındaydı. Derince Birlik, Akmeşespor’’u 4-1 yendi sezona iyi bir giriş yaptı. Derince’de üç puan getiren golleri 4 ve 6. dakikalarda İsmail Cinbo, 45+2’de  penaltıdan Furkan Sefa, 49’da da Batuhan Yılmaz attı.  Akmeşespor’un tek golü 78. dakikada  Murat Gülsuyu’nun penaltı golü ile geldi.

 

DOSTLUK İÇERİSİNDE GEÇTİ

Akmeşespor’dan Batuhan Baytan 12. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede yere düşerken dizi döndü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Batuhan’ın son durumu bugün belli olacak. Derince Birliksporlu futbolcular maçı kazanmasına rağmen Batuhan Baytak’ın sakatlık geçirmesi ile Derbent’ten üzgün ayrıldı. Centilmence geçen maçta Akmeşesporlu yöneticiler, Derinceli futbolculara ve maçın hakemlerine tatlı, Derince Birliksporlular da rakibe ve hakemlere çiçek takdim etti.

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AKMEŞESPOR: 1 DERİNCE BİRLİKSPOR: 4

STAT: Derbent (1. Küme)

HAKEMLER: Kadir Yılmaz***, Hanifi Dumlu ***, Erdem Arslan ***

AKMEŞESPOR: Burak **, Vedat **, Erhan **. Cengiz **, Metin **, Uğur **, Deniz **, Rahmi **, Batuhan Baytan * (Dk 12 Fatih Öktem **), Murat Gülsuyu ***, Alper ** (Dk 46 Tayfun **)

DERİNCE BİRLİKSPOR: Erdem ***, Süleyman ***, Uğurcan ***, Furkan Sefa ****, Görkem ***, Miraç ***, Okan *** (Dk 65 Adem ***), Ali Bozkır ***, Fırat *** (Dk 63 Cihan ***), İsmail **** (Dk 66 Enes ***), Batuhan Yılmaz ***

GOLLER: İsmail Dk. 4 ve 6,  Furkan Sefa Aydın Dk 45+2 (P), Batuhan Yılmaz Dk 49,

Murat Gülsuyu Dk 78 (P)

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