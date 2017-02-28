Avrupa’nın en büyük otomobil kulubü olan üyelerine asistan yardım hizmetleri haricinde teknik danışmanlık hizmetleri de sunan Alman ADAC organizasyonunun, Avusturya ve İsviçre ortaklarıyla gerçekleştirdikleri yaz lastiği testlerinin sonuçları açıklandı. 16’sı 195/65 R15 91V, 15’i de 215 / 65 R16 98H ebadında 31 farklı yaz lastiği modelinin dahil edildiği testlerde, Pirelli Cinturato P1 Verde 195/65 R15 91V grubunda birinciliği elde etti. Pirelli’nin ‘Çevre Dostu’ lastiklerinden olan Cinturato P1 Verde, ıslak ve kuru zemindeki performansların yanısıra, gürültü, yakıt tüketimi ve aşınma gibi özelliklerin de değerlendirildiği test sonuçları ortalamasında en başarılı lastik modeli oldu.
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ADAC'a göre Pirelli en iyisi
Pirelli, ADAC’ın gerçekleştirdiği testler neticesinde kendi kategorisinde en iyi ortalama dereceleri elde eden Cinturato P1 Verde lastiğiyle, 2017 yaz sezonuna muhteşem bir giriş yapıyor
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