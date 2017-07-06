Adalet Buluşması, böyle yapılacak

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, pazar günü Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek "Adalet Buluşması"yla ilgili açıklama yaptı

Maltepe Miting alanındaki açıklamada Canpolat, "Genel başkanımız yarın saat 11-11.30 saatleri arasında Çayırova mevkiinde bulunan İstanbul yazılı trafik tabelasının önünden geçerek İstanbul sınırlarına giriş yapmış olacak" dedi. Canpolat, Kılıçdaroğlu'nun pazar günü Dragos'tan miting alanına yaklaşık 3 kilometre yürüyerek geleceğini ifade etti.

"YAKLAŞIK 3 BİN ARAÇ MAHALLELERDEN KALKARAK BURAYA GELMİŞ OLACAK"

Cemal Canpolat, "İstanbul'da 958 mahalleden Maltepe'ye araç kaldıracağız. Ulaşımla ilgili il örgütü olarak bütün tedbirleri almış bulunuyoruz. Yaklaşık 3 bin araç mahallelerden kalkarak buraya gelmiş olacak. Pazar günü yapacağımız 'Adalet Buluşması' için bu alanda en az 1.5 milyon yurttaşımız olacak. Alana girişler saat 15.00 itibariyle başlayacak. Deniz yolu dahil 4 farklı arama noktasından girişi yapılacak. Sahne 80 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde olacak" şeklinde konuştu.