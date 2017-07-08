Adalet konusunda bir de ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’a kulak verin

M.Tanzer Ünal

İhsan Eliaçık…

İlahiyatçı yazar…

İnşa Yayınları’nın kurucusu…

İslam dini üzerine devrimci fikirleri var.

Dincilerin, “muhafazakâr kesim”in pek sevmediği bir isim.

Kitapları okumaya değer.

En son “Adalet Devleti” isimli kitabını okumuştum.

Hayalindeki “Adalet Devleti”ni şöyle özetliyordu:

*Devletin dini adalettir, başka bir şeye gerek yok.

*Devletin mezhebi eşitliktir…

*Meşrebi özgürlüktür…

*Tarikatı medeniyettir…

*Irkı da insanlıktır. Ben böyle bir devlet istiyorum.

O da yürüyenler arasındaydı

İhsan Eliaçık da “Adalet Yürüyüşü”ne katılan isimlerden biriydi.

Neden katıldığını kendisiyle yapılan röportajda şöyle açıklıyor:

“Biz bu yürüyüşü önemsiyoruz. Nerede adalet varsa, şartsız koşulsuz gidiyor destekliyoruz. Nereye kadar giderlerse de oraya kadar yanlarındayız. CHP kitlesi için de gayet güzel olmuş. Ankara'nın salonlarından, kurultay tartışmalarından, hizip gerginliklerinden bir an için sıyrılarak yollara dökülmüşler. Gayet dinç ve hevesli gördüm insanları.”

Adalet meselesi İslam’ın temel konusu

“İslam'da adalet o kadar önemli ve değerli ki, Kur'ân'da Allah'ın bir ismi de Hak. Hak, adalet demek aynı zamanda… Konuşurken “Cenâb-ı Hak” diye konuşuruz, Cenâb-ı Hak, Cenâb-ı Adalet demektir. Yani bir din ki Tanrısına ‘Adalet' diyor, ‘Hak' diyor. Eğer siz, ‘Cenâb-ı Hak' diyorsanız, adalet konusunda kılı kırk yarmanız lazım, en hassas sizin olmanız lazım. Yok eğer hak ve adalet konusunda duyarsızlık varsa bu bir Müslüman açısından inançsızlıkla ilgilidir. Yani sen hak ve adalete yeterince duyarlılık göstermiyorsan, yeterince Allah'a inanmıyorsun demek ki. Ayrıca, bir yerde eğer ‘adalet istiyoruz' diye bir ses yükseliyorsa bakın; orada muhakkak bir eşitsizlik vardır.”

Rabia işareti yapanlar

“Kışkırtılmış bir kitle var. Cumhurbaşkanı bu kitleyi her gün kışkırtıyor. Bunlar şunu düşünüyorlar: “Bizim dışımızda bize düşman olan bir dünya var.” Yani Avrupalılar, Batılılar gavurdur, Türkiye'nin yükselmesini istemiyorlar, Osmanlı'yı çökerttiler, şimdi tekrar bu toprakların güçlenmesini, yükselmesini istemiyorlar. Buna inandırılmışlar. Halbuki hepimiz bu toprakların insanlarıyız… Hepimiz mensubuyuz…Kimse sahibi değil.”

İyi insan olmak için…

“Müslümanlık iyi insan olma okulu… Aslında bir mektep… Herkesin bu okula girmesi, herkesin bu okuldan mezun olması gerekmiyor. Ama şimdi İslamiyet'te yetişen insanlara bakalım, mesela IŞİD, bunlara bakarsak, Müslümanlıktan fersah fersah kaçmamız lazım. Ama tam tersi de söz konusu. Peygamber zamanında çok güzel insanlar yetişmiş. Mustafa Kemal'in din hakkında bir sözü var, Balıkesir Hutbesi'nde diyor ki, “Cami böyle olmaz. Siz camiyi ne sanıyorsunuz, Namaz kılıp çekip gidiyorsunuz” diyor. “Cami savaş kararlarının alındığı, sosyal toplantıların yapıldığı, hatta kongrelerin olduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın olduğu bir yerdir” diyor. Ve diyor ki “Gerçek İslam'ın ne olduğunu insanlara anlatmak zorundayız.” Atatürk dinsiz falan biri değil. İyi insan olmak için Müslüman olmak gerekmiyor. Ama Müslüman olmak için iyi insan olmak şart.”

Türkçe ibadet, Türkçe ezan

“Cumhuriyet'in din politikası başarılıydı. Ama tek eksik şey şu: Devlet eliyle yapılması yanlıştı, ana dilde ibadet, Türkçe ezan. Bunları böyle devlet eliyle yapmaya kalkınca dindar muhafazakâr halk öfkelendi. Bunun yerine denmeliydi ki, Türkçe ibadet yapan, Türkçe ezan okunan camilerin açılmasına izin verilecektir. İsteyen varsa, ihtiyaç hissediyorsa bu da olsun. Hâlâ böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Yapılmalı.”

Zihniyet devrimi şart

“Köyle kent arasında sıkışmış bir kitle var, kasabalı bir düşünce kalıbı. Bunlar basmakalıp düşünüyor. Namaz kılanlar, oruç tutanlar, başını örtenler. Bunlar var. Bir de tam tersi var. Bunlar iki ayrı dünyadır diye gayet basmakalıp bakıyorlar. Ağzınla kuş tutsan ikna edemiyorsun. Tabi bu çok tehlikeli, bunu mutlaka çözmek lazım! Bu kitle kışkırtılmaya hazır… Bu kitleyi çözmenin tek yolu dini düşünce ve zihniyet devrimi yapmaktır.”

Yürüyüşü neden destekliyorum?

“Şu anda adliye teşkilatı çökmüş vaziyette. İlk başlaması gereken yer orası. Orada Adliye Sarayı yazıyor, başımıza bir iş geldi mi hemen oraya koşuyoruz, mahkeme orada, savcı orada, hâkim orada, ama orası çöktü. İnsanlar çeşitli gülünç iddialarla mahkemelerde yargılanıyor.”

Hakkımda açılan dava var mı?

“Olmaz olur mu? 5-6 davam var yargılandığım. Ben 28 Şubat'ta 35 tane davadan yargılandım. Aynen böyleydi. Devlet değişmiyor, bu çok zoruma gidiyor. 28 Şubat'ta böyle yollara döküldük, el ele eylemler yaptık. Aynen buradaki gibi… “Herkes için adalet” diye böyle bağıra bağıra yürüdük. Yine devran döndü, yine herkes için adalet diye bağırıyoruz. Ve biri diğeri için adaleti istemeye zorlanıyor.”

Nasıl bir devlet istiyorum?

“Devletin dini adalettir, başka bir şeye gerek yok. Devletin mezhebi eşitliktir, meşrebi özgürlüktür. Tarikatı medeniyettir. Irkı da insanlıktır. Ben böyle bir devlet istiyorum. Yazdım da bunu, Adalet Devleti isimli kitabımda anlattım. 80 milyonun içinde hain olduğunu düşünmüyorum. Suçlu ve suçsuz vardır, vatandaşlara böyle bakmak zorundayız. “Hain” hukuki bir tabir değildir. Şimdi herkes birbirini hain ilan ediyor.”

Gelecekten umutlu muyum?

“Tabii ki… Türkiye'nin Mısır'dan, Suriye'den, Irak'tan, Suudi Arabistan'dan, hatta İran'dan farklı olarak Cumhuriyetçi ve aydınlık birikiminin birçok şeye müsaade etmeyeceğini düşünüyorum. Bak burada bir adalet yürüyüşü oluyor, koşan geliyor. Bir umut için geliyor… Yatıp kalkıp burayı düşünüyorlar. Korkuyorlar, endişeleniyorlar. Ben Türkiye'de Ak Parti iktidarının veya Cumhurbaşkanı'nın sanıldığı kadar güçlü olmadığı kanaatindeyim.”