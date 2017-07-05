Adalet Korteji yeniden yollarda... Bugünün hedefi: Dilovası ve Çayırova ileçlerini geçmek

15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvepark'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlayan Adalet Yürüyüşü'nde bugün 21. gün yürünecek. Bugüne kadar toplamda 350 kilometrenin kat edildiği yürüyüşün Kocaeli ayağında 3 günü geride bıraktık. Kafile bugün saat 09.00'da Körfez'deki kamp alanından tekrardan yollara döküldü. İlk kez yürüyüşüe dahil olmak isteyenlerin üzerleri polis ekiplerince arandı. Yaklaşık 17 bin kişinin yürüyeceği Adalet Korteji'nin bugünkü hedefi Dilovası ve Çayırova ilçelerini geçmek.Yürüyüş 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de son bulacak.

Yaptıkları Rock müzik ile adını duyuran Red Grubu da Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyor

CHP'li vekiller Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar'dan Adalet Yürüyüşü'nde Kocaelispor atkısıyla hatıra fotoğrafı

Muharip Gaziler, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüyor

CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, yürüyüş kortejinde

CHP Milletvekili İlhan Cihaner yürüyüşte

Polis ilk kez yürüyüşe katılacakların üzerlerini tek tek aradı

Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney yürüyüşte