Adalet Korteji yeniden yollarda...

15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvepark'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlayan Adalet Yürüyüşü'nde bugün 21. gün yürünecek. Bugüne kadar toplamda 350 kilometrenin kat edildiği yürüyüşün Kocaeli ayağında 3 günü geride bıraktık. Kafile bugün saat 09.00'da Körfez'deki kamp alanından tekrardan yollara döküldü. İlk kez yürüyüşüe dahil olmak isteyenlerin üzerleri polis ekiplerince arandı. Yaklaşık 17 bin kişinin yürüyeceği Adalet Korteji'nin bugünkü hedefi Dilovası ve Çayırova ilçelerini geçmek.Yürüyüş 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de son bulacak.
Yaptıkları Rock müzik ile adını duyuran Red Grubu da Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyor
CHP'li vekiller Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar'dan Adalet Yürüyüşü'nde Kocaelispor atkısıyla hatıra fotoğrafı
Muharip Gaziler, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüyor
CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, yürüyüş kortejinde
CHP Milletvekili İlhan Cihaner yürüyüşte
Polis ilk kez yürüyüşe katılacakların üzerlerini tek tek aradı
Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney yürüyüşte