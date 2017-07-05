  • BIST 101.208
  • Altın 140,352
  • Dolar 3,5615
  • Euro 4,0457
  • Kocaeli : 21 °C
  • İstanbul : 23 °C
  • Sakarya : 20 °C

Adalet Korteji'ne ekstra polis takviyesi

»
Adalet Korteji'ne ekstra polis takviyesi
Adalet Korteji'ne İstanbul'a yaklaşırken ekstra polis takviyesi

Adalet Korteji'nin 21. gününde Körfez ilçemiz geçiliyor. Hedef Dilovası ve Çayırova olurken her kilometre geçişinde İstanbul'a biraz daha yaklaşılıyor. Polis ekipleri de İstanbul'a yaklaşan Adalet Korteji'ne karşı yaşancak olumsuzluklardan dolayı anında müdahale için ekstra ekip takviyeleri yaptı. Biliniği üzere dün birçok noktada korteje karşı olumsuz olaylar yaşanmıştı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı04 Temmuz 2017 Salı 16:37
  • Dumlu, aday olmayı düşünmüyor04 Temmuz 2017 Salı 16:08
  • Adalet Yürüyüşü bugünlük sona erdi!04 Temmuz 2017 Salı 15:55
  • “Adalet Yürüyüşü”nün faydaları04 Temmuz 2017 Salı 15:50
  • MHP’de Yasemin Kantaroğlu görevi devraldı04 Temmuz 2017 Salı 15:38
  • Badem: Adalet değil, ihanet yürüyüşü04 Temmuz 2017 Salı 15:30
  • Otogardaki bu renkler rahatsız etti!04 Temmuz 2017 Salı 15:30
  • Aksoy ve Bayram AKP’li başkanları ağırladı04 Temmuz 2017 Salı 15:16
  • Ünlü: Umarım provokasyon olmaz04 Temmuz 2017 Salı 14:24
  • AKP'de yönetici sayıları düştü!04 Temmuz 2017 Salı 13:41
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim