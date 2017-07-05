Adalet Korteji'nin 21. gününde Körfez ilçemiz geçiliyor. Hedef Dilovası ve Çayırova olurken her kilometre geçişinde İstanbul'a biraz daha yaklaşılıyor. Polis ekipleri de İstanbul'a yaklaşan Adalet Korteji'ne karşı yaşancak olumsuzluklardan dolayı anında müdahale için ekstra ekip takviyeleri yaptı. Biliniği üzere dün birçok noktada korteje karşı olumsuz olaylar yaşanmıştı.
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Adalet Korteji'ne ekstra polis takviyesi
Adalet Korteji'ne İstanbul'a yaklaşırken ekstra polis takviyesi
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