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Adalet Korteji'ne şok karşılama!

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Adalet Korteji'ne şok karşılama!
Adalet Korteji'ne şok karşılama! Recep Tayyip Erdoğan sloganları ile karşıladılar...

Adalet Korteji, mola alanına girerken Kocaeli Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı önünde Rabia işareti yapan yaklaşık 20 kişilik bir grup ile karşılaştı. "Recep Tayyip Erdoğan" sloganlarını atan 20 kişilik gruba Adalet Korteji'nden zafer işaretleri yapılarak karşılık verildi. Polis olumsuz bir olayın yaşanmaması için önlemlerini aldı.

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