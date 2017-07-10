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Adalet mitingine kaç kişi katıldı?

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Adalet mitingine kaç kişi katıldı?
İstanbul Valiliği, Adalet Mitingi'ne katılanların sayısıyla ilgili açıklama yaptı

Valiliğin twitter hesabından saat 01.00 sıralarında yapılan açıklamada,  "Katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin olduğu sonucuna varılmıştır" denildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde: Maltepe Mitingi alanında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen mitingin katılımcı sayısı ile çeşitli basın yayın organlarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynak gösterilerek bazı değerlendirilmelerde bulunulmuştur. Miting alanının yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin olduğu sonucuna varılmıştır.

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