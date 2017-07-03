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Adalet Yürüyüşçüleri Yahya Kaptan’da

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Adalet Yürüyüşçüleri Yahya Kaptan’da
Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde Adalet Yürüyüşçüleri Yahya Kaptan’a geldi

CHP Genel Başkanı önderliğindeki Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli ayağına dün olduğu gibi bugün de devam edildi. Sabah 08.00 sıralarında başlayan yürüyüş biri yarım saatlik diğeri ise öğle sıcağından dolayı 6 saatlik molalar ile devam etti. Kılıçdaroğlu, İzmit'e girdiği dakikalarda CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları tarafından, üst geçit üzerinden başından aşağı güller dökülerek karşılandı. Şu dakika itibariyle Adalet Yürüyüşçüleri İzmit Yahya Kaptan’a ulaştı. Arasta Park AVM arkasında bulunan boş alanda gece konaklamak için çadırlar kurulacak. Yürüyüşçülere Köseköy’de HDP’liler de dâhil olmuştu. Geceyi Yahya Kaptan’da geçirecek yürüyüş kafilesi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrardan Derince ve Körfez’e doğru yola çıkacak. Kılıçdaroğlu gece ise yarın Şirinyalı'da konaklayacak.

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