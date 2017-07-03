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Adalet yürüyüşçülerine HDP de dahil oldu

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Adalet yürüyüşçülerine HDP de dahil oldu
Adalet Yürüyüşçülerine onlar da dahil oldu

HDP'DEN YÜRÜYÜŞE DESTEK

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca ve Mithat Sancar, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oruç ve Sezai Temelli, MYK üyeleri Beyza Üstün, Murat Mıhçı ile Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etmelerine izin verilmemesinin ardından (Adalet Yürüyüşü'ne katıldı. HDP'li heyet ellerinde 'Herkes için adalet' yazılı döviz ve çiçeklerle Kartepe Dumlupınar Mahallesi mevkiinde bekledi. HDP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'na çiçek verirken, birlikte kısa süre yürüdü. Kemal Kılıçdaroğlu sıcak hava nedeniyle ter içerisinde kaldı. Kılıçdaroğlu'nun üzerindeki beyaz gömleği sırılsıklam oldu. Kılıçdaroğlu su içerek ferahlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında yol kenarında bulunan bazı kişilerin Bozkurt işareti yapması üzerine aynı şekilde karşılık verdi. Polis helikopterinin yürüyüşün yapıldığı güzergahta uçtuğu görülürken, polisin önlemleri dikkat çekti.

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CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU'NUN 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE BIR GRUP HDP YONETICISI DAYANISMA VE DESTEK DUYGULARINI BELIRTMEK UZERE IZMIT KARTEPE MEVKISINDE BIR SURE CHP LIDERI KILICDAROGLU'NUN YANINDA YURUDU. FOTOGRAF: KOCAELİ / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU'NUN 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE BIR GRUP HDP YONETICISI DAYANISMA VE DESTEK DUYGULARINI BELIRTMEK UZERE IZMIT KARTEPE MEVKISINDE BIR SURE CHP LIDERI KILICDAROGLU'NUN YANINDA YURUDU. FOTOGRAF: KOCAELİ / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU'NUN 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE BIR GRUP HDP YONETICISI DAYANISMA VE DESTEK DUYGULARINI BELIRTMEK UZERE IZMIT KARTEPE MEVKISINDE BIR SURE CHP LIDERI KILICDAROGLU'NUN YANINDA YURUDU. FOTOGRAF: KOCAELİ / DHA

 

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