Adalet Yürüyüşü, BAŞLADI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu günü...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününde basın açıklamasını Kocaeli'de dinlendiği Sarıhan Petrol'de yaptı.

"TAŞ ATANA GÜL ATIN"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Huzur içinde yaşamak teröre karşı 15 Temmuz şehitlerimiz için yürüyoruz. Van ve Diyarbakır'da terör saldırısı sonucu öldürülen AK Partili yöneticilere Allah'tan rahmet dilerim. Bizim zulmün yanında değil mazlumun yanında olmak temek görüşümüz. Temel nedeni haksızlıkların olmasıdır. Suçlayan kişi kendileri yargılayan yine kendileri ve mahkum eden yine kendileridir. Böyle bir adalet yok. Adalet yürüşümüze aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İstanbul'a yaklaştıkça provokasyonlar artıyor. Katılan bütün arkadaşlardan isteğim provakasyonlara karşı sadece alkışlayın taşkınlık çıkarmayın. Bize taşta atılsa gül kabul edin. Hep beraber Türkiye için adalet için yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERTELENDİ

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüş kafilesi Uzuntarla mevkiinde 30 dakikalık kısa bir mola verdi. Mola sonrası yürüşe kaldığı yerden devam eden kafile öğlenden önce 11.00'da Ziganalı Ali'nin Yeri'nde 6 saatlik uzun mola bir mola verdi. Burada PM Toplantısı gerçekleştirdi. Mola bitimi 17.00 olarak açıklansa da hava sıcaklıklarının 40 derece civarında seyretmesi ertelemeye sebep oldu. Adalet Yürüyüşü molasının 17.30'u son bulacağı açıklandı.

5 DAKİKA ERKEN BAŞLADI

Saatler 17.25'i gösterdiğinde Adalet yürüyüşçüleri tekrardan yollara düştü. Bir sonraki durak: İzmit Yahya Kaptan! Kafile burada kamp kurarak dinlenceye çekilecek. Selin BECER

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de Adalet Yürüyüşçüleri arasında

Adalet yürüyüşçülerinin mola alanı

CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal İzmit'e 12 kilometre kaldığını gösteren tabela önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

6 saatlik mola alanında meyve suyu ve meyve dağıtıldı

Mola alanında su stantları açıldı. Yürüyüşçüler suya hücum etti

Mola alanı

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Tahsin Tarhan

Kemal Kılıçdaroğlu, 19'uncu günde yürüyüşe başlamadan önce basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu

Yürüyüşte duraklarda bekleyen vatandaşlardan alkışlı destek geldi

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yürüyüş kafilesinde

Sosyal medyada İzmit ve İzmitli'nin sesi olan Biz "İzmitiz" grubu kurucu Hüseyin Erol yürüyüşte yerini alan isimlerdendi

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ayşe Arman ve sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimci Berhan Şimşek yürüyüşe destek veren isimlerdendi

Arızlı depremzedeleri Adalet Yürüyüşü'nde seslerini duyarmaya çalıştılar

Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ve muhabirlerimizden Selin Becer yürüyüş kafilesinde yaşananları an ve an aktarıyor

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve çevik kuvvet ekipleri

Kocaeli basını, Berham Şimşek ile özçekim yaptı

Kılıçdaroğlu, görme engelli vatandaşları iki koluna alarak yürüyüşe devam etti