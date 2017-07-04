  • BIST 101.208
  • Altın 139,978
  • Dolar 3,5593
  • Euro 4,0397
  • Kocaeli : 19 °C
  • İstanbul : 24 °C
  • Sakarya : 19 °C

Adalet Yürüyüşü bugünlük sona erdi!

»
Adalet Yürüyüşü bugünlük sona erdi!
Adalet Yürüyüşü'nün 20. günü sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Adalet Yürüyüşü, 20. gününde saat 09.30 itibariyle şiddetli sağanak yağış altında başladı. 09.00'da başlaması planlanan yürüyüş kabir ziyaretleri sebebiyle 30 dakika gecikmeli başladı. Yürüyüşçüler D-100 Karayolu'ndan Derince'ye doğru yola çıktı.

 

YOĞUN İLGİ

Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yerlerde vatandaşların ilgisi büyük oldu. Apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar camlara çıkarak yürüyüşü seyretti. Kimisi ise cep telefonlarına çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun güzergahı üzerindeki üst geçitlere çıkan vatandaşlar, dün İzmit'e girişte olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nu yeniden yollarına güller dökerek karşıladılar. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında sık sık vatandaşları selamladı.

 

DERİNCE'DELER

Adalet Kortej, İzmit merkezden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılarak geçti. SEKAPARK Kocaeli Bilim Müzesi yanında 30 dakikalık kısa bir mola verdi. Mola bitiminde vakit kaybetmeden yola devam edildi. Adalet Yürüyüşçüleri Derince ilçesine vardı. Kılıçdaroğlu, burada da vatandaşlara büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Kılıçdaroğlu İsmetpaşa Stadı yanında bulunan mola yerine geldi.

 

YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ

Adalet yürüyüşçüleri, gün içinde 2 kez mola veriyor. Biri 30 dakikalık kısa olurken diğer mola 4 saat ile 6 saat arasında değişen büyük mola oluyor. Kortejin, İzmit'ten Derince'ye yürüdüğü bugünde saat 13.00 civarı İsmetpaşa Stadı yanında büyük mola verdi. Mola yerinde su ve meyve ikramı yapıldı. 3 saatlik molanun ardından fafile yeniden yollara düştü. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından kafile kamp yapacağı alana ulaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca bölgesine kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.

 

AYKUT ERDOĞDU'NUN ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında annesinin öldüğünü öğrendi. Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından 'Annemi kaybettim' yazarak, annesinin ölümünü bildirdi. Aykut Erdoğdu annesinin cenazesine katılmak için 'Adalet Yürüyüşü'nden ayrıldı.

 

CHP MİLLETVEKİLİ, YÜRÜYÜŞTE RAHATSIZLANDI

'Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kalp hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. Uğur Bayraktutan, İzmit'ten Ankara'da bulunan bir hastaneye götürülürken, burada kendisine stent takıldığı öğrenildi.

whatsapp-image-2017-07-04-at-16.28.jpg

Gazeteci Uğur Dündar da Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet Yürüyüşü'nde

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-16.10.jpg

Adalet Korteji, Derince'den Körfez'e yürürken görülüyor

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-15.43.jpg
Arka Sokaklar dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu Şevket Çoruh da Kılıçdaroğlu'nun arkasından Adalet Yürüyüşü'nü sürdürdü

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-14.40.jpg

Ali Kılıçdaroğlu, Derince'de Adalet Yürüyüşü'ne dahil oldu

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-12.23.jpg

Uludere'de katledilen vatandaşların aileleri yürüyüşte Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-12.14.jpg

whatsapp-image-2017-07-04-at-12.08.jpg

whatsapp-image-2017-07-04-at-10.59.jpg

Mola alanı (SEKAPARK Kocaeli Bilim Müzesi)

whatsapp-image-2017-07-04-at-10.34.jpg

Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'nin İl Başkanlıkları binalarının olduğu iş merkezinin camlarına çıkan vatandaşlar Adalet Korteji'ni hem seyredip, hem de cep telefonları ile anı ölümsüzleştirdiler

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-10.24.jpg

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, D-100 Karayolu İzmit üzerinden geçerken kendilerine el sallayan vatandaşları selamladı

whatsapp-image-2017-07-04-at-10.31.jpg

Adalet Korteji'ne İzmit merkezde yoğun ilgi

whatsapp-image-2017-07-04-at-10.10.jpg

Kocaeli Valiliği çalışanları Adalet Yürüyüşüçülerini balkonlara çıkarak seyretti

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.46.jpg

Adalet Korteji Yahya Kaptan'dan çıkarken görülüyor

 

Adalet Korteji Kandıra Sapağı mevkii

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.48.jpg

Kılıçdaroğlu'nu yeniden güllerle karşıladılar

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.22.jpg

Karşıyaka Belediyesi bando takımı Kılıçdaroğlu Yahya Kaptan'dan yürüyüş için uğurladı

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.33.jpg

Vatandaşlar Alparslan Türkeş üst geçidi üzerinden Adalet Yürüyüşçülerini seyretti

 

whatsapp-image-2017-07-04-at-09.36.jpg

Vatandaşların yürüyüşe ilgisi büyük oldu. Camlara çıkan mahalle sakinleri yürüyüşü cep telefonlarına kaydederek anı ölümsüzleştirdi

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE IZMIT'E ULASTI. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE IZMIT'E ULASTI. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE IZMIT'E ULASTI. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE IZMIT'E ULASTI. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 19'UNCU GUNUNDE IZMIT'E ULASTI. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

ADALET YURUYUSU 20.GUNUNDE DEVAM EYIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 20.GUNUNDE DEVAM EYIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 20.GUNUNDE DEVAM EYIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 20.GUNUNDE DEVAM EYIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU'NDE IZMIT'TEN MOLA VERILECEK KORFEZ ILCESI'NE YURUNDU. FOTOGRAF-SELDA HATUN TAN-IZMIT-DHA

ADALET YURUYUSU'NDE IZMIT'TEN MOLA VERILECEK KORFEZ ILCESI'NE YURUNDU. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-IZMIT-DHA

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
müfit
04 Temmuz 2017 Salı 18:15
18:15
yürüyüş süperdi çok destek vardı
müfit
04 Temmuz 2017 Salı 18:15
18:15
bazıları çok korkmuş olacaklar ki sabote etmeye kalktılar ama çok cılız kalınca şaşkına döndüler
erol
04 Temmuz 2017 Salı 18:13
18:13
helal olsun halkımıza mua
zzam yol kenarı desteği vardı hele derince geçisi müthişti
kocaeli
04 Temmuz 2017 Salı 12:59
12:59
bu yürüyüşler demukrasinin oldugu ükelerde olur ülkenin demikrasıilre yönetildigini kanıtıdır
körfez
04 Temmuz 2017 Salı 11:44
11:44
adalet kimlere kaldı ya
vatandaş
04 Temmuz 2017 Salı 11:30
11:30
yürüyüşü dronlarla yukarıdan fot. çekseniz. görsün millet yürüyüş nasıl olurmuş.
erol
04 Temmuz 2017 Salı 11:21
11:21
aslanlar gibi yürüyorlar beleşten işe girip yalakalık yapmıyorlar cefakar dürüst vatansever genç yaşlı kadın kadın erkek helal olsun onlara kıskananlar korkanlar çatlasın.
Ahmet
04 Temmuz 2017 Salı 10:48
10:48
Adalet için sizleri AKP ye davet ediyoruz.
Ahahhhh
04 Temmuz 2017 Salı 10:42
10:42
Eski istanbul yolundan yuru.Yok oyle uc kurusa bes kofte.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Badem: Adalet değil, ihanet yürüyüşü04 Temmuz 2017 Salı 15:30
  • Otogardaki bu renkler rahatsız etti!04 Temmuz 2017 Salı 15:30
  • Aksoy ve Bayram AKP’li başkanları ağırladı04 Temmuz 2017 Salı 15:16
  • Ünlü: Umarım provokasyon olmaz04 Temmuz 2017 Salı 14:24
  • AKP'de yönetici sayıları düştü!04 Temmuz 2017 Salı 13:41
  • Tarhan: Kocaeli kendine yakışanı yapacaktır04 Temmuz 2017 Salı 10:11
  • Referandum gayrimeşru oldu!04 Temmuz 2017 Salı 09:25
  • Adalet Yürüyüşçüleri Yahya Kaptan’da03 Temmuz 2017 Pazartesi 18:59
  • Adalet yürüyüşçülerine HDP de dahil oldu03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:48
  • Beşiktaş'tan dev destek!03 Temmuz 2017 Pazartesi 17:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim