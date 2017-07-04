Adalet Yürüyüşü bugünlük sona erdi!

Adalet Yürüyüşü'nün 20. günü sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Adalet Yürüyüşü, 20. gününde saat 09.30 itibariyle şiddetli sağanak yağış altında başladı. 09.00'da başlaması planlanan yürüyüş kabir ziyaretleri sebebiyle 30 dakika gecikmeli başladı. Yürüyüşçüler D-100 Karayolu'ndan Derince'ye doğru yola çıktı.

YOĞUN İLGİ

Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yerlerde vatandaşların ilgisi büyük oldu. Apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar camlara çıkarak yürüyüşü seyretti. Kimisi ise cep telefonlarına çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun güzergahı üzerindeki üst geçitlere çıkan vatandaşlar, dün İzmit'e girişte olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nu yeniden yollarına güller dökerek karşıladılar. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında sık sık vatandaşları selamladı.

DERİNCE'DELER

Adalet Kortej, İzmit merkezden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılarak geçti. SEKAPARK Kocaeli Bilim Müzesi yanında 30 dakikalık kısa bir mola verdi. Mola bitiminde vakit kaybetmeden yola devam edildi. Adalet Yürüyüşçüleri Derince ilçesine vardı. Kılıçdaroğlu, burada da vatandaşlara büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Kılıçdaroğlu İsmetpaşa Stadı yanında bulunan mola yerine geldi.

YÜRÜYÜŞ SONA ERDİ

Adalet yürüyüşçüleri, gün içinde 2 kez mola veriyor. Biri 30 dakikalık kısa olurken diğer mola 4 saat ile 6 saat arasında değişen büyük mola oluyor. Kortejin, İzmit'ten Derince'ye yürüdüğü bugünde saat 13.00 civarı İsmetpaşa Stadı yanında büyük mola verdi. Mola yerinde su ve meyve ikramı yapıldı. 3 saatlik molanun ardından fafile yeniden yollara düştü. Yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından kafile kamp yapacağı alana ulaştı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca bölgesine kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.

AYKUT ERDOĞDU'NUN ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında annesinin öldüğünü öğrendi. Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından 'Annemi kaybettim' yazarak, annesinin ölümünü bildirdi. Aykut Erdoğdu annesinin cenazesine katılmak için 'Adalet Yürüyüşü'nden ayrıldı.

CHP MİLLETVEKİLİ, YÜRÜYÜŞTE RAHATSIZLANDI

'Adalet Yürüyüşü'ne katılan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, kalp hastalığı nedeniyle rahatsızlandı. Uğur Bayraktutan, İzmit'ten Ankara'da bulunan bir hastaneye götürülürken, burada kendisine stent takıldığı öğrenildi.

Gazeteci Uğur Dündar da Kılıçdaroğlu ile birlikte Adalet Yürüyüşü'nde

Adalet Korteji, Derince'den Körfez'e yürürken görülüyor



Arka Sokaklar dizisi ile kariyerinin zirvesine çıkan oyuncu Şevket Çoruh da Kılıçdaroğlu'nun arkasından Adalet Yürüyüşü'nü sürdürdü

Ali Kılıçdaroğlu, Derince'de Adalet Yürüyüşü'ne dahil oldu

Uludere'de katledilen vatandaşların aileleri yürüyüşte Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı

Mola alanı (SEKAPARK Kocaeli Bilim Müzesi)

Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'nin İl Başkanlıkları binalarının olduğu iş merkezinin camlarına çıkan vatandaşlar Adalet Korteji'ni hem seyredip, hem de cep telefonları ile anı ölümsüzleştirdiler

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, D-100 Karayolu İzmit üzerinden geçerken kendilerine el sallayan vatandaşları selamladı

Adalet Korteji'ne İzmit merkezde yoğun ilgi

Kocaeli Valiliği çalışanları Adalet Yürüyüşüçülerini balkonlara çıkarak seyretti

Adalet Korteji Yahya Kaptan'dan çıkarken görülüyor

Adalet Korteji Kandıra Sapağı mevkii

Kılıçdaroğlu'nu yeniden güllerle karşıladılar

Karşıyaka Belediyesi bando takımı Kılıçdaroğlu Yahya Kaptan'dan yürüyüş için uğurladı

Vatandaşlar Alparslan Türkeş üst geçidi üzerinden Adalet Yürüyüşçülerini seyretti

Vatandaşların yürüyüşe ilgisi büyük oldu. Camlara çıkan mahalle sakinleri yürüyüşü cep telefonlarına kaydederek anı ölümsüzleştirdi