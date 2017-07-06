Adalet Yürüyüşü, İstanbul'a ulaşıyor

Bugün, Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nden yürüyüş başlarken Dilovası Rampası mevkiinde mola verildi...

Bugün, Dilovası Tavşancıl Mahallesi'nden yürüyüş başlarken Dilovası Rampası mevkiinde mola verildi. Bugün Gebze'ye ulaşılarak, eski Topçu Kışlası alanında kamp yapılacak. Yarın Gebze'den başlayan yürüyüşte Darıca'da mola verilecek. Daha sonra yeniden yola devam edilerek Tuzla'ya yürünecek. Cumartesi günü ise Tuzla'dan başlayacak yürüyüş Dragos'ta son bulacak. Pazar günü günü Dragos'tan, Maltepe Miting alanına yaklaşık 3 kilometre olduğu belirtilen kısa bir yürüyüş yapılacak.

"CERATTEPE'YE ADALET" PANKARTI

Bugün Adalet Yürüyüşü'ne Barış İçin Kadınlar Girişimi de katıldı. 80 kadın örgütünün ortak çağrısı ile yaklaşık 400 kadın, 9 yıl önce aktivist Pippa Bacca'nın Tavşancıl mevkiinde öldürülmesi nedeniyle Tavşancıl mevkiinde yürüyüşe katıldı. Yeşil Artivin Derneği üyesi yaklaşık 100 kişi ise 'Madene hayır' yazılı tişörtler giyerek, 'Cerattepe'ye adalet' pankart açıp yürüdü.