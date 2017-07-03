Adalet Yürüyüşü Kocaeli’de

Fahri Örengül

Biz Türkler çok devlet kurduk, yıkıldı. Yeniden kurduk. Atatürk ve dava arkadaşları öncülüğünde kurulan genç TÜRKİYE CUMHURİYETİ kuruluş felsefesi itibariyle sonsuza kadar yaşayacak bir ülke, son devletimiz.

Dinin siyasete ve ticarete karıştırılmasının önlendiği, herkesin özgürce ibadet edebildiği laiklik ilkesi, devleti yönetenlerin de bağımsız yargı tarafından özgürce denetlendiği ve yargılandığı hukuk devleti ilkesi.

Bağımsız yargı anlayışı, yasama, yürütme ve yargının bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayan tam demokrasi anlayışı.

Muasır medeniyeti yakalama hedefi, ülkenin gençlere emanet edilmesi, yurtta barış, dünyada barış felsefesi.

Kimsenin topraklarında gözümüzün olmaması, ama topraklarımıza göz dikenlerin cezalandırılacağı çağdaş bir ordu, harp okulu.

Özgür, bağımsız, düşüncelerini çekinmeden ifade edebilen, kadın erkek eşitliğinin sağlandığı, eşitliğin esas alındığı yurttaş anlayışı, özgür basın.

Adalet Yürüyüşü’nün, Kocaeli’de etkili birçok gazetede yer almaması da basının ne kadar baskı altında kaldığının tipik göstergesi değil midir? Vatandaşlarımızı bu konuda dikkate davet etmek de görevimizdir. Bu durum bile Adalet Yürüyüşü’nün ne denli önemli ve gerekli olduğunun göstergesidir.

Demokratik seçimler, bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, tarafsız cumhurbaşkanı, herkese eşit yaklaşan, müşfik ve baba gibi bir devlet anlayışı, bağımsız ve özgür basın, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk akla gelen temel özellikleridir.

Ama en önemlisi ADALET…!

Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, barış olmaz, gelişme olmaz, demokrasi olmaz.

Nasıl savunmasız adalet olmazsa adaletsiz devlet de olmaz. Adalet bir ülkenin dış dünyaya karşı bağımsızlığının, içerde de barışın, insan haklarının, insan onurunun teminatıdır.

Yakın geçmişte yaşanan dinin siyasallaştırılması, din endeksli yapının devleti ele geçirmesi, Ergenekon, Balyoz gibi davalarda rektörlerin ve generallerin cezalandırılması, hapsedilmesi, görevden alınmaları, yerine kahpe darbe girişiminde bulunanların atanması ve darbe girişimine olanak sağlanmasının temelinde adaletsiz yargılamalar yatmaktadır.

Adaletsizlik sadece yargıda mı? Her yerde….

Belediye meclislerindeki çoğunluğun tahakkümü, TBMM’de iktidarın tahakkümü, kanunların yaka paça, geçirilmesi, kolayca olağanüstü hal ilanı, ülkeyi kararnamelerle yönetme sevdası, ihalelerdeki adaletsizlikler, devletin yandaş gibi davranması, basının ele geçirilmesi, sermayenin siyasetin bir aracı haline getirilmesi, yargının siyasallaştırılması, yargıya güvenin daha da azalması, ilk akla gelen yönetimsel adaletsizliktir.

İşte bıçağın kemiğe dayandığı bu ortamda ana muhalefet lideri ‘Meclis yetmiyor’ diyerek sokağa çıktı ve Adalet Yürüyüşü’ne başladı. Pazar günü Sakarya Esentepe’den başlayan yürüyüşe katılma olanağı buldum. 69 yaşındaki bir ana muhalefet liderinin ‘Adalet’ için inatla ve çok tempolu yürüyüşüne tanıklık ettim. Yürüyüşe kendiliğinden katılan hukukçular, doktorlar, meslek mensupları, halktan insanlar gördüm.

Aslında bu yürüyüşe katılanlar ciddi güvenlik önlemleri ile birlikte tarihe tanıklık etmektedirler. Yürüyüşte parti amblemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu bu yürüyüş ile sessiz bir haykırışı dinlendiriyor. Katılım halkın adalet talebinin, halkın demokrasi talebinin bir ifadesi olacaktır. Sonuçlarını göreceğiz.

Yandaş ulusal ve yerel basın görmüyor, ama özellikle Eşme’de binlerce insanın yollara dökülmesi unutulmayacak bir anıydı. Binlerin katıldığı bu yürüyüş bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor. Yürüyüşün İstanbul’a yaklaşıldığında çok büyük bir kalabalığa sahne olacağını şimdiden görmek mümkün.

Bütün dinlerin, bütün sistemlerin temel hedefi ADALETTİR. Adaletin olmadığı yerde kaos, savaş, şiddet, insan onurunun zedelenmesi vardır. Adaletsiz devlet yıkılmaya mahkumdur. Ana muhalefet liderinin adalet inadı aslında devletin bekası için, takdire şayan, barışçıl ve vatanseverliğin bir ifadesidir. Adalet varsa insan onuru ve barış vardır. Bence bu barışçıl ve sessiz yürüyüş amacına ulaşacaktır, ulaşmalıdır da...