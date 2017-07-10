“Adalet Yürüyüşü” nü nasıl değerlendiriyorum?

M.Tanzer Ünal

Satırbaşlarıyla…

*Çok partili dönemin (1946’dan bu yana) en büyük siyasi eylemi idi.

*Bu eylem, sürekli beceriksizlikle itham edilen CHP tarafından başarıyla organize edildi.

*25 gün boyunca ülkemizin ve dünyanın gündeminde kaldı.

*Emniyet ve jandarma, güvenliği başarıyla sağladı. Bu da, istenirse yürüyüş ve mitinglerde güvenlik sıkıntısı yaşanmayacağını gösterdi.

*Yürüyüş ve mitingin olaysız sonuçlanması, demokrasi kültürümüz yönünden önemli bir olaydır. Demokratik olgunluk ve demokratik tahammül yönünden önemli bir adımdır…

*Bu yürüyüşle, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığından CHP liderliğine terfi etti. Liderliğini sağlamlaştırdı… Deniz Baykal’ın ve diğer muhalif isimlerin sesi kesildi.

*Kemal Kılıçdaroğlu’na, 2019 yılında yapılacak yerel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeni bir kredi açıldı.

*CHP örgütlerine, yazın rehavetinde “dinamizm” geldi. CHP’liler geleceğe umutla bakmaya başladılar.

*Türkiye’nin geleceğini CHP’de arayanların umudu ve beklentisi de arttı.

Yürüyüşe kaç kişi katıldı?

Pazar günü saat 17.00’de televizyon karşısına oturdum, mitingi başından sonuna kadar izledim.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir saatlik konuşmasının önünü ve arkasını…

Sonra televizyonların, gazetelerin, partilerin, idari makamların “sayısal” değerlendirmelerini dinledim.

Mitinge katılanların sayısı, 175 binden 3 milyona kadar uzanan bir yelpaze içinde değerlendiriliyordu.

Diyeceksiniz ki, “175 bin nerede, 3 milyon nerede?”

Doğru…

Birisi Hanya ise diğeri Konya!

(Hanya, Girit’in bir şehri…)

Aralarındaki mesafe oldukça fazla!

Sonra, “göz var, izan var.”

175 bin, gülünç bir rakam!

Hangi göz, o kalabalığı 175 bin olarak gördüyse…

Keşke İstanbul Valiliği böyle bir açıklama yapmasaydı.

Peki, 3 milyon mu?

O da değil.

Benim gördüğüm, 2 milyon civarı…

Ancak şu kadarını söyleyeyim, eğer miting meydanı daha büyük olsaydı ve miting için gelenlerin tamamı meydana girebilseydi, sayı 3 milyonu geçerdi.

Korku perdesi yıkıldı mı?

Kemal Kılıçdaroğlu’na göre, korku perdesi yıkıldı.

Eğer yıkılmamış olsaydı, yürüyüşe bu kadar kalabalık, mitinge milyonlar katılmazdı.

Aynı şeyi düşünüyorum…

Gözlemim aynı…

Korku perdesinin yıkılması konusunda, 16 Nisan referandumundan 15 Haziran “Adalet Yürüyüşü”ne bile fark var.

Hatta yürüyüşün başlaması ve bitişi arasında bile…

Bu, demokrasimiz adına sevindirici bir durum.

Yürüyüş ya amacına ulaşmazsa…

Yürüyüş, yürüyüş sonunda da miting yapıldı…

“Adalet” için...

Acaba yürüyüş ve miting amacına ulaşacak mı?

Bu tabii hemen ertesi gün, düğmeye basınca alınacak bir sonuç değil.

Toplum olarak sürecin daha başındayız.

Sonuç alınması için daha çok çalışılması gerekir.

***

Yürüyüş ya amacına ulaşmazsa…

Herkesin kafasındaki bu soruyu, miting günü Meral Akşener cevapladı:

“Sayın Kılıçdaroğlu’nu bugün tamamlayacağı adalet yürüyüşü için kutlarım. Gandhi’nin yürüyüşünde Hintliler, İngilizlerin tuz yasağını yıkarak hedeflerine varmıştı. O gün, Hintlilerin bağımsızlığına kavuşmaları için bir başlangıç olmuştu. Adalet yürüyüşünün nasıl bir sonuç çıkaracağını ileride göreceğiz. Buna rağmen Türk milleti özlediği adalete kavuşamaz ise, bu, yürüyüşün isabetsizliği değil, içinde bulunduğumuz durumun ne kadar vahim ve karanlık olduğunun bir göstergesidir.”

Akşener’in değerlendirmesi böyle.

“Adalet Yürüyüşü” bitti mi, bitmedi mi?

Bence bitmedi…

Bu, bir süreç!

Ülkemize “gerçek adalet” gelinceye kadar devam edecek bir süreç.

Geçen gün yazdım, bir kez daha belirteyim…

AKP’den önce adalet vardı da, AKP iktidar olunca kayboldu değil.

Öncesinde de sıkıntılarımız vardı, AKP bu sıkıntıları daha artırdı.

Olanı da yok etti…

Şimdi toplum, evrensel hukuk düzeninde “adalet” istiyor.

Bu nedenle yürüyüş bitmedi.

“Adalet”i buluncaya kadar devam!

Ne zaman bulunur, nasıl bulunur, kim bulur, bilemem.