Adalet Yürüyüşü’nde biten 21. günün ardından...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Kirazlıyalı ve Şirınyalı’da büyük ilgi gösterildi. Ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar yol boyunca dizilerek Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanlara sevgi gösterisinde bulundu

Pazar günü Kocaeli’ye ayak basan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21’nci gününde Adalet Yürüyüşü’ne Kirazlıyalı, Şirinyalı, Hereke güzergahında devam etti. Saat 08.00’de minibüse atlayıp Körfez’e gittim… Kamp alanına gidip, yürüyüşe katılacaktım. Tütünçiftlik’i geçtikten sona trafik sıkışıklığı yaşandı… Şoförler homurdanıyordu… Baktım gecikeceğim, minibüsten inip tabana kuvvet Körfez Kaymakamlığına doğru gittim…

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU

Kaymakamlığa vardığımda, yürüyüş için hazırlıklar başlamıştı… CHP sözcüsü Özgür Özel, parti otobüsünden anons etmeye başladı. Dedi ki, “ Sayın vatandaşlar, İstanbul’a yaklaştıkça sayımız çoğalıyor. Sayın genel başkanımızın ve sizlerin güvenliği için bugün yeni bir uygulama yapılacak. Yürüyüşe katılmak isteyen herkes aranacak. Lütfen, zorluk çıkarmayalım. Bu hepimizin güvenliği için önemli. Zira provokatörler olabilir” dedi…

D 100 TRAFİĞE KAPATILDI

Yürüyüşe katılanlar da bunu anlayışla karşıladı… Sonrasında basın mensupları dahil yürüyüşe katılan herkes tek tek arandı… Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü, D-100 Karayolu’nda sağ şeritten 20 gündür devam ederken, 21’inci günde ise bir ihbar üzerine D-100 karayolunun yürüyüş güzergahı olan İstanbul yönü tamamen kapatıldı. İstanbul yönüne gidenler TEM yolu ve ara yolları kullandı. Bir kamyonun Adalet Yürüyüşü’ne katılanların arasına gireceği yönündeki ihbar üzerine, olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, D-100 karayoluna girişi sağlayan yan yollar da araçlarla kapatıldı. Yürüyüş sırasında çevrede bulunan binalara çıkan özel harekat polisleri dürbünlerle çevreyi izledi

SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR

Körfez Kaymakamlığı’ndan yürüyüşe geçildi. İstikamet Şirinyalı… Yol boyunca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük ilgi vardı… Diğer günlerin aksine, Rabia işareti yapanların sayısı çok çok azdı… Arabalar yine kornalarıyla yürüyüşe destek veriyordu… Yine “hak, hukuk, adalet” sloganları atılıyordu… Kirazlıyalı ve Şirinyalı sakinleri, yol boyunca dizilerek Kılıçdaroğlu’na sevgi gösterisinde bulundu… Ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe destek verdi… Kılıçdaroğlu da kendisine gösterilen bu ilgiye karşılıksız kalmadı ve yol boyunca dizilenleri alkışladı, onları selamladı…

AKAR’DA AYAK YORGUNLUĞU BAŞLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam 21 gündür yürüyor… Ama hala sağlıklı ve zinde. Yürüyüş temposu yine yüksek. CHP milletvekili Haydar Akar’ın ayak yorgunluğu başladı… Diğer milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet ve Tahsin Tarhan hala zinde…

EMNİYET KUŞ UÇURTMADI

Pazar gününden beri Adalet Yürüyüşü’nü izliyorum… Emniyet Müdürlüğü mensupları görevlerini başarıyla yaptığını söyleyebilirim. Adalet Yürüyüşüne katılanlara karşı olumsuz tavırları olmadı. Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanların güvenliği için her türlü tedbiri aldı. Yürüyüşte Kirazlıyalı,Şirinyalı, Hereke geçildi… Tavşancıl sahilinde mola verildi… İstikamet yarın Dilovası ve Gebze…