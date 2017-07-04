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Adalet Yürüyüşü'nde EVLENECEKLER!

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Adalet Yürüyüşü'nde EVLENECEKLER!
Murat Erinç ve ve Şeyda Arslan Adalet Yürüyüşü'nde dünya evine girmeye hazırlanıyor

CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan Adalet Yürüyüşü’nün 20. Günü olan bugün nikah masasına oturacak. Erinç ve Arslan gelinlik ve damatlık giymiş şekilde korteji karşıladı.

 

KÖRFEZ KAMP ALANINDA DÜNYA EVİNE GİRECEKLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah tarihi olan 9 Temmuz da Maltepe Cezaevi’nde olmasından dolayı nikah tarihini ve yerini değiştiren CHP Kocaeli Gençlik Kolları Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan ile Adalet Yürüyüşü’nün Körfez ayağında Körfez kamp bölgesinde dünya evine girecek.

 

NİKAHI VEFA SALMAN KIYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun nikah şahitliğini yapacağı nikahı Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman kıyacak.

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