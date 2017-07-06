Adalet Yürüyüşü’nde iyiler, kötüler, çirkinler!

Mesut Akbulut

14 Haziran 2017’de MİT'e ait TIR'ların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada CHP milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı…

Berberoğlu tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi…

Berberoğlu’nun tutuklanmasını bardağı taşıran son damla olarak gören CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu karara tepki gösterdi…

Tepkisini de Ankara’dan İstanbul’a yürümekle göstermek istedi…

Kılıçdaroğlu, 15 Haziran Perşembe günü Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşe başladı…

Ankara, Bolu, Düzce, Sakarya derken, Pazar günü Kocaeli sınırlarına dayandı…

Kılıçdaroğlu’nun bu yürüyüşü, tarihi bir yürüyüştür…

65 KİLOMETRE YOL YÜRÜDÜK

Muhabir arkadaşımız Selin Becer ile birlikte yürüyüşü adam adım sizler için takip ettik…

Eşme’den başlayan Adalet Yürüyüşü’nü Körfez Şirinyalı’ya kadar birlikte izledik…

İzledik derken, Kocaeli sınırından Şirinyalı’ya kadar biz de yürüdük…

Yaklaşık mesafe 65 kilometre…

Açıkçası yürüdükçe açıldık…

BAŞARILI BİR SINAV VERDİK

Bu tarihi yürüyüşte gazete olarak başarılı bir sınav verdik…

4 gün boyunca olayı manşete taşıdık, 6 ve 7’nci sayfaları yürüyüş haberleriyle süsledik…

Tarihi yürüyüş haberlerine diğer gazetelerin aksine geniş yer vermemiz hem gazete tirajımızda yükselme oldu, hem de internet sitesine muhteşem bir ilgi oldu…

Tıklanma rekorları kırdık…

Açıkçası Adalet Yürüyüşü’nün Kartepe, İzmit, Körfez etabı gazetemizden ve internet sitemizden izlendi…

Başarılı bir gazetecilik örneği verdiğimizi düşünüyorum…

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CHP’Lİ BELEDİYELEDEN DESTEK

CHP İl Başkanlığı, Adalet Yürüyüşü’nde iyi bir sınav vermediğini düşünüyorum…

İl Başkanlığı, pazar ve pazartesi günü Eşme’ye otobüs kaldırdı…

Ama Körfez’deki yürüyüşe otobüs kaldırmadı…

Firmaların AKP korkusundan otobüs vermediler, bahanesi pek inandırıcı gelmiyor…

Ankara Çankaya Belediyesi, Yalova Belediyesi, Bursa Nilüfer Belediyesi, İzmir Konak ve Menemen Belediyesi, Balıkesir Bandırma ve Ayvalık Belediyesi, İstanbul Beşiktaş Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, Şişli Belediyesi, Maltepe Belediyesi (gördüklerim), Adalet Yürüyüşü’ne tam destek verdi…

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yerinde olsam, 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Adalet Yürüyüşü’ne destek veren belediye başkanlarını yine aday gösteririm…

CHP’NİN KOCAELİ’DE BELEDİYESİ YOK

Düşünün, bir zamanlar Kocaeli’nin kalesiydi…

Şimdi hiçbir belediye başkanlığı yok…

Kocaeli’deki yürüyüşü, diğer ellerdeki belediyeler organize etti…

Su boldu…

Erzak boldu…

Soğuk çay boldu…

Yoğurt boldu…

Kısacası belediyeler iyi bir sınav verdi…

Şunu da ifade etmeliyim ki, konaklama alanlarındaki etkinlikler yetersizdi…

Yürüyüşte yorulan vatandaşlar, konaklama yerinde müzik etkinlikleri ile yorgunlukları atılabilirdi…

YAHYA KAPTAN’DA KARANFİL

Yürüyüşte, güzel şeyler oldu…

Yürüyüşçülerin polise ve askere su vermesi güzel bir davranıştı…

Bazı vatandaşlar, il dışından yürüyüşe katılan vatandaşları evlerinde ağırlamaları ve bunu dile getirmeleri örnek bir davranıştı…

Bunlar, insanlık ölmemiş dedirten gelişmeler…

Yürüyüş sırasında korna çalış yürüyüşe destek verenler, ellerine Türk bayrağı alıp yol kenarına dizilenler, çok hoş görüntüler oluşturdular…

Hele hele Yahya Kaptan Mahallesi girişindeki karanfil vermeler, unutulmaz görüntülerdi…

Yahya Kaptan’da Netret Kalmuk teyzenin bozkurt işareti yapıp, “adalet… adalet… adalet” diye haykırması inanılmazdı…

Kirazlıyalı’da yol kenarında yaşlı bir amcanın koltuk değnekleri Kılıçdaroğlu’nun gelmesini beklemesi inanılmazdı…

RAİBA İŞARETİ YAPANLAR

Yürüyüşü destekleyenler dışında, bir de desteklemeyen grup vardı…

Korna çalıp Rabia işareti yapanlar, Bozkurt işareti yapıp tepkisini dile getirenler, şehitler için de yürüyün diyenler, Erdoğan’ın posterini gösterenler…

Zaten bu tepkiler bekleniyordu…

Ama önemli olan bu tepkileri uygulamaya geçirmemek…

Adalet Yürüyüşü’nde kendisine tepki gösterenlere alkışla karşılık verip, “hak… hukuk… adalet” sloganları atılması, ortamı yumuşattığına inanıyorum…

POLİS VE JANDARMANIN TUTUMU

Şunu da ifade etmeliyim ki, polis ve jandarma görevini başarıyla yaptı…

Özellikle çevik kuvvet ve özel tim, yürüyüşte sorun olmaması için büyük çaba harcadı…

Tabir yerinde ise kuş uçurtmadı…

Çarşamba günkü yürüyüş öncesinde bir ihbar alınmıştı…

Bir terörist, Adalet Yürüyüşü sırasında aracıyla yürüyüşe dalacak ve Kılıçdaroğlu’nu saldırı gerçekleştirecekti…

Hedef Kılıçdaroğul idi…

Neyse ki, polis çok başarılı bir operasyon sonrasında IŞİD militanı şahsı Köseköy’de yakaladı… Polis, teröriste yakalamasaydı, hoş olmayan olaylara sebebiyet verebilirdi…

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CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, yürüyüşe katıldı…

Yürüyüşe direk olarak katkılarının olduğunu düşünmüyorum…

Sadece yürüyüşe katıldılar…

Yürüyüşe eskortluk yaptılar…

Zaten diğer organizasyonları genel merkez yapmıştı…

CHP Kocaeli örgütü, en azından yeterli derecede otobüs kaldırabilirdi…

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ADALET YÜRÜYÜŞÜ TÜRKİYE’DE BİR MİLAT

Sonuç olarak Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü, Türkiye’’de ve dünyada çok ses getirdi…

Dünya tarihinin en uzun yürüyüşü olarak kayıtlara geçti…

Kılıçdaroğlu, en kısa sürede, en uzun mesafe yürüyen adam oldu…

Nasıl ki 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi bir milatsa, nasıl ki 16 Nisan 2017’deki Başkanlık Sistemi referandumu tarihi bir milatsa, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşe başladığı 15 Haziran 2017’de tarihi bir milattır…

9 Temmuz’da Maltepe’de büyük miting yapılacak…

Yürüyüş bu mitingle final yapacak…

Mitinge 1 milyon kişi hedefleniyor…

CHP Kocaeli İl Başkanlığı, Kocaeli’deki yürüyüşlerde otobüs kaldırmada sınıfta kaldı…

Mitinge katılmak isteyen CHP’lilerin İl Başkanlığından pazar günkü mitinge otobüs kaldırmaları yönünde beklentileri var… Benden söylemesi…