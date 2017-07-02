Adalet Yürüyüşü'nde "Sivas Katliamı" anıldı

Sivas Katliamı olarak bilinen Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok da Adalet Yürüyüşü'ndeydi

Halk arasında Sivas Katliamı olarak bilinen Madımak Oteli'nde yakılarak öldürülen şair Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok Adalet Yürüyüşü'nün Kocaeli ayağındaydı. Yürüyüşün ardından kamp alanında Sivas Madımak Otel'inde yakılarak katledilenler anıldı. Anma programında konuşan Zeynep Altıok, "Unutulmasınki faşizmle müzakere edilmez mücadele edilir" dedi.

"KATLİAMI YAPANLAR DEVLETİN EN GÜZEL YERLERİNDELER"

Anma programında Zeynep Altıok, "24 yıldır adalet arıyoruz. Temmuz'un bu sıcaklarında adalet arıyoruz. Sizlerin omzundan kanatlanıp güvercin oldular. Adalet gelene kadar bizimle olacaklar. Kirletilmiş bir zamanı adım adım yürüyoruz. Sivas katliamını yapanların şu an devletin en güzel mecralarında çalışıyor. Bir bakan 'Biz yol yaptık teröristler yürüsün' diyor biz adalet yolunda yürüyoruz. Unutmasınki faşizmle müzakere edilmez faşizmle mücadele edilir. Hepiniz çok güzelsiniz iyi ki varsınız" dedi. Daha sonra ise yürüyüşçüler katliamı anlatan belgesel izledi. Selin BECER