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Adalet Yürüyüşü'ne BÜYÜK MOLA!

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Adalet Yürüyüşü'ne BÜYÜK MOLA!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu günü...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Adalet Yürüyüşü'nün 19'uncu gününde basın açıklamasını Kocaeli'de dinlendiği Sarıhan Petrol'de yaptı.

 

"TAŞ ATANA GÜL ATIN"

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Huzur içinde yaşamak teröre karşı 15 Temmuz şehitlerimiz için yürüyoruz. Van ve Diyarbakır'da terör saldırısı sonucu öldürülen AK Partili yöneticilere Allah'tan rahmet dilerim. Bizim zulmün yanında değil mazlumun yanında olmak temek görüşümüz. Temel nedeni haksızlıkların olmasıdır. Suçlayan kişi kendileri yargılayan yine kendileri ve mahkum eden yine kendileridir. Böyle bir adalet yok. Adalet yürüşümüze aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İstanbul'a yaklaştıkça provokasyonlar artıyor. Katılan bütün arkadaşlardan isteğim provakasyonlara karşı sadece alkışlayın taşkınlık çıkarmayın. Bize taşta atılsa gül kabul edin. Hep beraber Türkiye için adalet için yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

MOLA

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Kılıçdaroğlu ve yürüyüş kafilesi Uzuntarla mevkiinde 30 dakikalık kısa bir mola verdi. Mola sonrası yürüşe kaldığı yerden devam eden kafile şu dakikalarda Ziganalı Ali'nin Yeri'nde 6 saatlik uzun mola bir mola verdi. Burada PM Toplantısı gerçekleştirilecek. Selin BECER

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Adalet yürüyüşçülerinin mola alanı

 

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CHP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Devrim Bal İzmit'e 12 kilometre kaldığını gösteren tabela önünde hatıra fotoğrafı çektirdi

 

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6 saatlik mola alanında meyve suyu ve meyve dağıtıldı

 

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Mola alanında su stantları açıldı. Yürüyüşçüler suya hücum etti

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Mola alanı

 

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CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan

 

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CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ve Tahsin Tarhan

 

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Kemal Kılıçdaroğlu, 19'uncu günde yürüyüşe başlamadan önce basının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu

 

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Yürüyüşte duraklarda bekleyen vatandaşlardan alkışlı destek geldi

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Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de yürüyüş kafilesinde

 

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Sosyal medyada İzmit ve İzmitli'nin sesi olan Biz "İzmitiz" grubu kurucu Hüseyin Erol yürüyüşte yerini alan isimlerdendi

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Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Ayşe Arman ve sinema oyuncusu, yönetmen, siyasetçi ve işletme bilimci Berhan Şimşek yürüyüşe destek veren isimlerdendi

 

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Arızlı depremzedeleri Adalet Yürüyüşü'nde seslerini duyarmaya çalıştılar

 

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Gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut ve muhabirlerimizden Selin Becer yürüyüş kafilesinde yaşananları an ve an aktarıyor

 

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CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin ve çevik kuvvet ekipleri

 

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Kocaeli basını, Berham Şimşek ile özçekim yaptı

 

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 18'INCI GUNUNDE KOCAELI IL ORGUTU TARAFINDAN KARSILANDI. CHP LIDERI'NE YOL BOYUNCA VATANDASLAR DA SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

Kılıçdaroğlu, görme engelli vatandaşları iki koluna alarak yürüyüşe devam etti

 

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 18'INCI GUNUNDE KOCAELI IL ORGUTU TARAFINDAN KARSILANDI. CHP LIDERI'NE YOL BOYUNCA VATANDASLAR DA SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 18'INCI GUNUNDE KOCAELI IL ORGUTU TARAFINDAN KARSILANDI. CHP LIDERI'NE YOL BOYUNCA VATANDASLAR DA SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 18'INCI GUNUNDE KOCAELI IL ORGUTU TARAFINDAN KARSILANDI. CHP LIDERI'NE YOL BOYUNCA VATANDASLAR DA SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU 'ADALET YURUYUSU'NUN 18'INCI GUNUNDE KOCAELI IL ORGUTU TARAFINDAN KARSILANDI. CHP LIDERI'NE YOL BOYUNCA VATANDASLAR DA SEVGI GOSTERISINDE BULUNDU. FOTOGRAF: KOCAELI / DHA

ADALET YURUYUSU 19.GUNUNDE DEVAM EDIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 19.GUNUNDE DEVAM EDIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

ADALET YURUYUSU 19.GUNUNDE DEVAM EDIYOR.FOTO:AKIN CELIKTAS/KOCAELI,(DHA)

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Yorumlar
TÜRKOĞLU
03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:46
12:46
çatlayın yandaşlar biz TÜRKÜZ
engin fakir
03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
12:43
bu ülkeye verdiğiniz zarar yetmedimi bıkmadınızmı ,ülkemiz perişamken seksen yıldır neden yürümediniz baş örtülüler için neden yürümediniz siz ancak pkk için foto için bir de hiçazet aldığınız kafirler için yürüsünüz bu millet sizin ne olduğunuzu anladı
HACI
03 Temmuz 2017 Pazartesi 12:08
12:08
Senelerdir benim vergimle alınmış belediye otobüsleri ile şehir şehir mitinglere bedava mazotla gidenler üstüne üslük kumanya ve para alanlar yolda yürüyen kimseden birşey beklemeyen insanlara Güya hakkı varmış gibi buradan hakkını helal etmeyen kardeşim bizde size ne bu dünyada ne ahirette gaspettiniz haklarımızı HELAL ETMİYORUZ .
tunahan
03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:50
11:50
adalet 14 numarada
Bilgehan
03 Temmuz 2017 Pazartesi 11:11
11:11
Saat 9 da varacagim evime,senin yuzunden gece 1 de varabildik

Senin kapattigin trafik yuzunden,coluk cocuk rezil olduk.

Senin yuzunden gece 1 de eve gelip sabah uykusuz uykusuz ise gittik .

Yanindan gecerken devletimizin polisini-askerini nasil mesgul ettigini(sizin cocuklerin dagda yaptigi gibi),gordum.

Bir yuruyusunle E-5 i bu kadar karistiriyorsan,sen bu develetin basina sakin gelme...
Mükrim
03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:43
09:43
SELAMLAR.SİZLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.02.07.2017 GÜNÜ İZMİT EŞMEYE KADAR 4.5 SAAT YOLCULUK YAPTIK.HASTALAR BEBEKLER YAŞLI OLANLAR VE HERKES SİZİN KAPATTIĞINIZ YOLDA PERİŞAN OLDU.KAMUYA AİT E-5 İ KAPATARAK ADALETSİZLİĞİ SİZLER YAPTINIZ.GERİDE BIRAKMIŞ OLDUĞUNUZ ÇÖPLERİNİZE BİR BAKIN.ADALET BAŞKALARININ HAKKINI YİYEREK ARANMAZ.
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