Adalet Yürüyüşüne BÜYÜK MOLA!

Adalet Yürüyüşü, 20. gününde...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Adalet Yürüyüşü, 20. gününde saat 09.30 itibariyle şiddetli sağanak yağış altında başladı. 09.00'da başlaması planlanan yürüyüş kabir ziyaretleri sebebiyle 30 dakika gecikmeli başladı. Yürüyüşçüler D-100 Karayolu'ndan Derince'ye doğru yola çıktı.

YOĞUN İLGİ

Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yerlerde vatandaşların ilgisi büyük oldu. Apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar camlara çıkarak yürüyüşü seyretti. Kimisi ise cep telefonlarına çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun güzergahı üzerindeki üst geçitlere çıkan vatandaşlar, dün İzmit'e girişte olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nu yeniden yollarına güller dökerek karşıladılar. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında sık sık vatandaşları selamladı.

DERİNCE'DELER

Adalet Kortej, İzmit merkezden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılarak geçti. SEKAPARK Kocaeli Bilim Müzesi yanında 30 dakikalık kısa bir mola verdi. Mola bitiminde vakit kaybetmeden yola devam edildi. Adalet Yürüyüşçüleri Derince ilçesine vardı. Kılıçdaroğlu, burada da vatandaşlara büyük bir ilgi ve coşkuyla karşılandı. Kılıçdaroğlu İsmetpaşa Stadı yanında bulunan mola yerine geldi.

BÜYÜK MOLA VERİLDİ

Adalet yürüyüşçüleri, gün içinde 2 kez mola veriyor. Biri 30 dakikalık kısa olurken diğer mola 4 saat ile 6 saat arasında değişen büyük mola oluyor. Kortejin, İzmit'ten Derince'ye yürüdüğü bugünde saat 13.00 civarı İsmetpaşa Stadı yanında büyük mola verdi. Mola yerinde su ve meyve ikramı yapıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca bölgesine kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.

TEPKİ VE SEVGİ GÖSTERİLERİ

'Adalet Yürüyüşü'nün 20'nci gününde, yağmur yağışı altında yürüyüşe geçildi. Yahya Kaptan Mahallesi'nden D-100 karayoluna girildiğinde trafik kilitlendi. Sürücüler kornalarıyla tepki gösterdi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, yol kenarında bulunan bazı kişiler 'CHP- PKK omuz omuza' ve 'Recep Tayyip Erdoğan' diye bağırarak, Rabia işareti yaptı. Güzergahta aynı zamanda binalara Türk bayrakları asanlar ise sevgi gösterilerinde bulunarak yürüyenleri alkışladı. İzmit Seka Park'a gelindiğinde mola verildi. Yürüyüşe katılanlara çay ve su ikram edildi. Mudanya Belediyesi bandosu çeşitli marşlar çalarken, oyun havaları çalınca yürüyüşe katılanlar oyunlar oynayarak eğlendi. Yaklaşık 1 saat süren molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi.

AYKUT ERDOĞDU'NUN ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 'Adalet Yürüyüşü' sırasında annesinin öldüğünü öğrendi. Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından 'Annemi kaybettim' yazarak, annesinin ölümünü bildirdi. Aykut Erdoğdu annesinin cenazesine katılmak için 'Adalet Yürüyüşü'nden ayrıldı.

Uludere'de katledilen vatandaşların aileleri yürüyüşte Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı

Mola alanı (SEKAPARK Kocaeli Bilim Müzesi)

Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'nin İl Başkanlıkları binalarının olduğu iş merkezinin camlarına çıkan vatandaşlar Adalet Korteji'ni hem seyredip, hem de cep telefonları ile anı ölümsüzleştirdiler

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, D-100 Karayolu İzmit üzerinden geçerken kendilerine el sallayan vatandaşları selamladı

Adalet Korteji'ne İzmit merkezde yoğun ilgi

Kocaeli Valiliği çalışanları Adalet Yürüyüşüçülerini balkonlara çıkarak seyretti

Adalet Korteji Yahya Kaptan'dan çıkarken görülüyor

Adalet Korteji Kandıra Sapağı mevkii

Kılıçdaroğlu'nu yeniden güllerle karşıladılar

Karşıyaka Belediyesi bando takımı Kılıçdaroğlu Yahya Kaptan'dan yürüyüş için uğurladı

Vatandaşlar Alparslan Türkeş üst geçidi üzerinden Adalet Yürüyüşçülerini seyretti

Vatandaşların yürüyüşe ilgisi büyük oldu. Camlara çıkan mahalle sakinleri yürüyüşü cep telefonlarına kaydederek anı ölümsüzleştirdi