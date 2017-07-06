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Adalet Yürüyüşü'ne işçilerden protesto

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Adalet Yürüyüşü'ne işçilerden protesto
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 09.15’te başladığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 22. gününde ilk molayı Kocaeli’nin Dilovası İlçesinde boş bir araziye kurulan çadırda verdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 22. gününe Yahya Kaptan’ın mezar ziyareti ile başladı. Saat 09.15’te 22. gün yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saatlik yürüyüşün ardından Dilovası’na ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi.

 

RABİA İŞARETLİ PROTESTO

Mola yeri yakınlarında bir inşaata çıkan işçiler grubu Rabia ve bozkurt işareti yaparak protesto ederken yürüyen kitle gruba alkışlar ile karşılık verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun saat 15.00’da yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında sık sık vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan eski topçu kışlasında kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.

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