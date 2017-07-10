Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki Adalet Yürüyüşü’ne eski Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Taşdelen de katılarak, yürüyüşün Kocaeli ayağında genel başkanla birlikte yürümüştü. Taşdelen'in yürüyüşe katılması ülkücü camia tarafından olumlu-olumsuz eleştiriler almıştı. Bir eleştiri de MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'den geldi. Ünlü, “Bir zamanlar orda bulunmuştur. Bugünkü haliyle bizden kopmuş başka bir dünyaya gitmiş vatandaşın yürüyüşü bizi ilgilendirmiyor” diye konuştu.
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Adalet Yürüyüşü'ne katılan ülkücü başkanı eleştirdi!
MHP'den Adalet Yürüyüşü'ne katılan eski Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Taşdelen hakkında açıklama geldi
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Yorumlar
ali
10 Temmuz 2017 Pazartesi 12:11
12:11
sizi zaten hiçbirşey ilgilendirmiyor,böyle dikine gitmeye iktidar bastonluğu yapmaya devam edin, bir ülkede muhalefet yoksa demokrasiden bahsedilemez.
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