‘Adalet Yürüyüşü’ne KESK’ten destek

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları ile ilgili davada 25 yıl hapis cezası almasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan ‘Adalet Yürüyüşü’nün Kocaeli etabı bugün başlıyor.

Kılıçdaroğlu’nun bugün saat 17.00’den sonra kent sınırlarına girmesi bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU ÖRNEĞİ

Yapılan bu yürüyüşe ilimizden bazı siyasi partilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve sendikalar da destek veriyor. Konu hakkında bir açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü Gülüzar Ateş, bir ana muhalefet partisi liderinin böyle bir yürüyüşe başlamasının Türkiye’de adaletin olmadığının en önemli göstergesi olduğunu söyledi.

KAMUDAN İHRAÇ EDİLDİ

Yapılan soruşturmalar kapsamında önce kamudaki görevinden açığa alınan ve ardından hakkında ihraç kararı verilen Ateş, Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için gittikleri Eşme’de KESK adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“ÜLKEDE ADALET YOK”

“14 yıldır AKP ülkeyi kaos içinde yönetti. Sağlık paralı hale getirildi, fabrikalar özelleştirildi. Basın özgürlüğünün olmaması adaletin de olmadığını gösterir. Muhalif olan her kesim AKP hükümeti gibi düşünmedikleri için gözaltına alınıyor, hatta tutuklanıyorlar. Böyle bir ülkede adaletin olduğu nasıl söylenebilir? İhraç edilen arkadaşlarımız adına dava açamıyorsak, haklarını savunamıyorsak bu ülkede adalet yok demektir. KESK olarak bunları eleştiriyoruz ve yürüyüşü haklı buluyoruz. Kılıçdaroğluna sonuna kadar destek olacağız.”