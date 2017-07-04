Adalet Yürüyüşü'ne kısa bir mola!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki Adalet Yürüyüşü, 20. gününde saat 09.30 itibariyle başladı. 09.00'da başlaması planlanan yürüyüş kabir ziyaretleri sebebiyle 30 dakika gecikmeli başladı. Yürüyüşçüler D-100 Karayolu'ndan Derince'ye doğru yola çıktı.
YOĞUN İLGİ
Kılıçdaroğlu'nun geçtiği yerlerde vatandaşların ilgisi büyük oldu. Apartmanlarda oturan bazı vatandaşlar camlara çıkarak yürüyüşü seyretti. Kimisi ise cep telefonlarına çekerek anı ölümsüzleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun güzergahı üzerindeki üst geçitlere çıkan vatandaşlar, dün İzmit'e girişte olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nu yeniden yollarına güller dökerek karşıladılar.
KISA MOLA
Adalet Kortej, İzmit merkezden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılarak geçti. Kocaeli Bilim Merkezi yanında 30 dakikalık kısa bir mola verdi.
Mola alanı (Bilim Merkezi)
Demokratik Sol Parti ve Saadet Partisi'nin İl Başkanlıkları binalarının olduğu iş merkezinin camlarına çıkan vatandaşlar Adalet Korteji'ni hem seyredip, hem de cep telefonları ile anı ölümsüzleştirdiler
CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, D-100 Karayolu İzmit üzerinden geçerken kendilerine el sallayan vatandaşları selamladı
Adalet Korteji'ne İzmit merkezde yoğun ilgi
Kocaeli Valiliği çalışanları Adalet Yürüyüşüçülerini balkonlara çıkarak seyretti
Adalet Korteji Kandıra Sapağı mevkii
Kılıçdaroğlu'nu yeniden güllerle karşıladılar
Karşıyaka Belediyesi bando takımı Kılıçdaroğlu Yahya Kaptan'dan yürüyüş için uğurladı
Vatandaşlar Alparslan Türkeş üst geçidi üzerinden Adalet Yürüyüşçülerini seyretti
Vatandaşların yürüyüşe ilgisi büyük oldu. Camlara çıkan mahalle sakinleri yürüyüşü cep telefonlarına kaydederek anı ölümsüzleştirdi