Adalet Yürüyüşüne saldırı son anda önlendi!

Kocaeli Emniyeti, Adalet Yürüyüşüne saldırmayı planlayan DEAŞ'lıyı operasyon ile yakaladı. Araçta yapılan aramada AK Parti bayrakları çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nü, Kocaeli'nin Körfez- Dilovası etabında sürdürürken, korteji araçla saldırı ihbarı üzerine D- 100 karayolunun bugüne kadar tek şeritten araçlara geçiş verilen İstanbul yönü trafiğe tamamen kapatıldı. Yürüyüş devam ederken, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekibinin takibe aldığı belirten 38 UU 962 plakalı ve siyah renkli minibüs., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe İlçesi Köseköy mevkiine durduruldu. Minibüste CHP kortejine saldıracağı ve DEAŞ üyesi olduğu ileri sürülen 'Ebu Hüseyin' kod adlı kişi gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, araçta AK Parti bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AK Partili algısı yapmayı planladığı ön görülüyor. Şüphelinin cep telefonu kayıtlarından korteje aracıyla girerek saldırı yapacağı yönünde mesajlar bulunduğunu açıkladı.

4 KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Bu kişinin sorgusu devam ederken, Kayseri'deki emniyet kaynakları takip ettikleri 'Ebu Hüseyin' kod adlı 30 yaşlarındaki kişinin DEAŞ militanı olduğunu ve bir süredir takipte olduğu, onunla bağlantılı olduğu saptanan 6 kişiden 4'ünün yakalandığını ve 2 kişinin arandığını söyledi. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nün titiz bir çalışma ve takip sonrası yakalanan zanlının eylemi gerçekleştirmeden yakalandığını söyledi. Vali Kamçı, "Kayseri Emniyet Müdürlümüz başarılı bir çalışma ve istihbaratla, CHP’nin düzenlediği yürüyüşe saldırı hazırlığında olan zanlının ele geçirilmesini sağladı’’ dedi. Halen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulanan şüphelinin, Kayseri'den gelecek ekibe teslim edileceği belirtildi.

