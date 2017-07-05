Adalet Yürüyüşü'ne toplantı molası!

Adalet Korteji yeniden yollarda... Bugünün hedefi: Dilovası ve Çayırova ileçlerini geçmek

15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvepark'tan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde başlayan Adalet Yürüyüşü'nde bugün 21. gün yürünecek. Bugüne kadar toplamda 350 kilometrenin kat edildiği yürüyüşün Kocaeli ayağında 3 günü geride bıraktık. Kafile bugün saat 09.00'da Körfez'deki kamp alanından tekrardan yollara döküldü. İlk kez yürüyüşüe dahil olmak isteyenlerin üzerleri polis ekiplerince arandı. Yaklaşık 17 bin kişinin yürüyeceği Adalet Korteji'nin bugünkü hedefi Şirinyalı ve Dilovası'nı geçmek.Yürüyüş 9 Temmuz'da İstanbul Maltepe'de son bulacak.

TOPLANTI MOLASI

Adalet Yürüyüşüçüleri günün ilk molasını verdi. Saat 09.00'dan beri yollarda olan kafile, Körfez BP Ultimate Petrol mevkiinde önceki günlerin aksine bugün ilk uzun molasını verdi. Günde iki kez mola veren yürüyüşçüler ilk 30 dakikalık kısa bir mola verirken daha sonra yakaşık 4 saatlik uzun mola veriyorlardı. Bugün ise yaklaşık 5 saatliğine mola veren kafileyen su ve meyve ikramları yapılıyor. Saat 12.00'da Merkez Yürütme Toplantısı yapılacak. Saat 14.00'da toplantıyla ilgili basın açıklamasını CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan yapacak. Mola sonrası yürüyüş saat 16.00-17.00 civarında kaldığı yerden devam edecek.

CHP Milletvekili Mustafa Balbay Adalet Yürüyüşü'nde

Yaptıkları Rock müzik ile adını duyuran Red Grubu da Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyor

CHP'li vekiller Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Tahsin Tarhan ve Haydar Akar'dan Adalet Yürüyüşü'nde Kocaelispor atkısıyla hatıra fotoğrafı

Muharip Gaziler, Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyüyor

CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, yürüyüş kortejinde

CHP Milletvekili İlhan Cihaner yürüyüşte

Polis ilk kez yürüyüşe katılacakların üzerlerini tek tek aradı

Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney yürüyüşte