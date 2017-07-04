“Adalet Yürüyüşü”nün faydaları

M.Tanzer Ünal

Daha önce yazdım, bir kez daha belirteyim, “Adalet Yürüyüşü” bu şartlarda CHP’nin yapabileceği en iyi etkinlikti.

Karar verdiler uyguladılar…

Yazın şu uyuşuk günlerinde partiye de, adalet konusunda kaygı duyan kesime de, ülkemize de dinamizm getirdi.

Korku duvarı yırtıldı, insanlar yollara döküldü, yürür, konuşur oldu.

“Ölçülü ve kontrollü tepki” her zaman iyidir.

Asıl tepkisiz toplumlardan korkun.

Susarlar, sinerler, içlerine atarlar, sonunda volkan gibi patlarlar.

Bu nedenle…

Bırakın konuşsunlar…

Bırakın yürüsünler…

Bırakın yazsınlar…

Tepkiler, toplumun sigortasıdır.

Tepkiler, yönetenler için aslında rehberdir.

Olup bitenlere bir de bu yönden bakın!

Haydar Akar, yürüyüşte kendini neden gizledi?

Önceki gün…

Yürüyüş fotoğraflarını inceliyorum.

Önde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki solunda sakallı biri…

Arkadaşlara “Bu kim?” diye sordum.

“Haydar Akar” dediler.

Sakal bırakınca, güneş gözlüğü takınca, o nur yüzlü Haydar Akar gitmiş, bambaşka biri gelmiş.

Hele yumruğunu da sıkmış ya, hiç tanıyamadım.

Bence, Haydar Akar sakal bırakmakla hata etmiş.

Kendini gizlemiş…

Öyle ya, bir insan “normal görüntüsüyle” tanınır.

Her gün sakal tıraşı oluyorsa, çevresi onu öyle görür, öyle tanır.

Bir anda ortaya uzamış sakalınla çıkarsan, kimse seni tanımaz.

Önerim, Haydar Akar sakalını kessin, yürüyüşün kalan kısmını “tanınan yüzüyle” tamamlasın.

Yürüyüşe katılmak, CHP’de artık önemli bir statü

CHP’de, “iyi bir CHP’li olabilmek için” yeni bir statü daha ortaya çıktı.

“Adalet Yürüyüşü”ne katılmak…

Yetmiyor, kaç gün katıldığın önemli.

Kaç saat yürüdüğün de…

Şöyle bir görüntü verip kayboldun mu, yoksa ilk günden son güne kadar yürüdün mü?

CHP’lilerin en makbulü, şimdi, Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyenler…

Duyduğuma göre, bu isimler genel merkez yöneticileri tarafından bir bir not alınıyormuş.

Laf olsun diye yürüyüp kaybolanlar da…

Eee, önümüzde yerel ve genel seçimler var.

Adaylık için başvuranlar, parti için yaptıkları arasına, yürüyüşe katılıp katılmadıklarını da yazacaklardır.

“Adalet yürüyüşüne, başından sonuna kadar katıldım…”

Uff be, referansı görüyor musun?

Ne yapmalıydı?

İsmini vermeyeyim, bir CHP’li aradı.

Milletvekilliğine çok kez aday olmuş bir isim…

“Tanzer Bey” dedi, “yürümekle filan bu iş olmaz, böyle muhalefet yapılmaz…”

“Ne yapmalıydı?” diye sordum.

Cevap alamadım.

Yürüme alışkanlığı…

“Adalet Yürüyüşü”nün sağlayacağı siyasi ve sosyal yararların hepsini bir tarafa bırakın.

Çok yarar sağlayacaktır, ama diyelim hiçbir yarar sağlamadı…

Yürüyenlerin yarısına “yürüme alışkanlığı” kazandırsın, bu bile yeter.

Yapılan bu yürüyüş siyaseti etkileyecektir, ama yürüyenlerin sağlığını daha fazla!

Erkeklere köstekli saat, kadınlara takı sandığı

Bunlar MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, genel başkanlıkta 20 yılını doldurması nedeniyle dağıttığı hediyeler.

Dağıttığı derken, sadece 74 kişiden oluşan merkez yönetim kurulu üyelerine vermiş.

Üzerine de “20 Yıl. Devlet Bahçeli. 6 Temmuz 1997-6 Temmuz 1917” yazdırmış.

MYK’nın 6’sı kadın 68’i erkek üyeleri, 20.yıl hediyelerini alınca mutlaka buruk bir sevinç duymuşlardır.

Öyle ya…

“İktidar olmak” yerine, “köstekli saat”…

“Başarı” yerine, “çeyiz sandığı”…

MYK üyeleri hediyelerini kapmışlar da, ya yıllardır MHP’ye gönül verip peşinden koşanlara ne var?

Ne bileyim ne saati mi?

MHP’nin şu haline bakar mısınız?

Başarı kıstası, Devlet Bahçeli’nin 20 yıl genel başkanlıkta kalması!

MHP’nin iktidar olabilmesi değil.

2 görüş

*”Hasımlarınızı bağışlayın, ama isimlerini ve kim olduklarını asla unutmayın.” John F. KENNEDY

*”Adalet solduğu zaman toplum çürür, devlet çözülür.” Nurullah AYDIN