  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli : 33 °C
  • İstanbul : 34 °C
  • Sakarya : 34 °C

Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur!

» »
Mesut Akbulut

Ankara’dan başlayan Adalet Yürüyüşü, Kocaeli’ye uzandı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kocaeli sınırına girdi…

Partililer tarafından Kocaeli sınırında karşılandı…

2 kilometre yürüyüp, Eşme İbrikdere’de konakladı…

**

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, önceki gün Adalet Yürüyüşü ile ilgili “Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur”  başlıklı bir değerlendirmede bulundu…

Akar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

Bugün ne yazık ki hiç birimizin ne hakkı, ne özgürlüğü ne de eşitliği var.

Bugün içinde bulunduğumuz koşullar da maalesef Adaletin olduğunu söylemek de imkansızdır.

Ancak unutulmamalıdır ki Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur. 

Bu amaçla Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu Adalet yürüyüşü 80 milyon vatandaşımızın geleceği, umudu adına anlamlı ve tarihi bir yürüyüştür.

Ve unutulmamalıdır ki Adalet bir gün herkese lazım olacaktır.

İnsansız adalet olmaz

Adaletsiz insan olur mu?

Olur, olmaz olur mu!

Ama, olmaz olsun..

**

Demokrasinin araç olarak görülmediği, ADALET’ in halkımızın sorunlarının giderildiği ve geleceğe umutla bakabildikleri günler ümidiyle, huzur ve esenliklere ulaşmasını temenni ederim.”

**

Akar’ın görüşleri böyle…

Akar’ın dediği gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü, tarihi bir milattır…

Bundan sonra kim ADALET arıyorsa, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü aklına gelecektir…

Adalete daha sıkı sarılacaktır… 

akar-020.jpg

Bu yazı toplam 88 defa okunmuştur.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SPOR YAZARLARI
SİNEMALAR
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim