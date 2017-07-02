Mesut Akbulut

Ankara’dan başlayan Adalet Yürüyüşü, Kocaeli’ye uzandı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Kocaeli sınırına girdi…

Partililer tarafından Kocaeli sınırında karşılandı…

2 kilometre yürüyüp, Eşme İbrikdere’de konakladı…

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CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, önceki gün Adalet Yürüyüşü ile ilgili “Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur” başlıklı bir değerlendirmede bulundu…

Akar’ın değerlendirmesini birlikte okuyalım;

Bugün ne yazık ki hiç birimizin ne hakkı, ne özgürlüğü ne de eşitliği var.

Bugün içinde bulunduğumuz koşullar da maalesef Adaletin olduğunu söylemek de imkansızdır.

Ancak unutulmamalıdır ki Adaletin olmadığı yerde insanın bir önemi yoktur.

Bu amaçla Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlatmış olduğu Adalet yürüyüşü 80 milyon vatandaşımızın geleceği, umudu adına anlamlı ve tarihi bir yürüyüştür.

Ve unutulmamalıdır ki Adalet bir gün herkese lazım olacaktır.

İnsansız adalet olmaz

Adaletsiz insan olur mu?

Olur, olmaz olur mu!

Ama, olmaz olsun..

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Demokrasinin araç olarak görülmediği, ADALET’ in halkımızın sorunlarının giderildiği ve geleceğe umutla bakabildikleri günler ümidiyle, huzur ve esenliklere ulaşmasını temenni ederim.”

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Akar’ın görüşleri böyle…

Akar’ın dediği gibi CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü, tarihi bir milattır…

Bundan sonra kim ADALET arıyorsa, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü aklına gelecektir…

Adalete daha sıkı sarılacaktır…