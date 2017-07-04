3 gündür Kocaeli sınırları içinde yürüyen Kılıçdaroğlu’na büyük destek var. Bugün yağmur altında yürüyen Kılıçdaroğlu’na yol kenarında bağıran bir vatandaş “ Adam gibi adam, Kılıçdaroğlu. Adalet istediğin için Allah senden razı olsun” diye bağırdı

Pazar günü Kocaeli sınırları içine giren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, binlerce kişi eşliğinde Maltepe’ye yürümeye devam ediyor… Kılıçdaroğlu, pazartesi günü Eşme’den İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’ne doğru yürüdü… Arkasında en az 20 bin kişi vardı… Kılıçdaroğlu’nu İzmit’in girişinde HDP’liler milletvekilleri ve heyeti karşıladı. Kendisine çiçek verdiler. Daha sonra hep birlikte İzmit’e yürümeye devam ettiler…

KARANFİL VERDİLER

Yahya Kaptan Mahallesi girişinde Kılıçdaroğlu’nu büyük bir kalabalık bekledi. Vatandaşlar, ellerindeki karanfilleri Kılıçdaroğlu’na verdi… Mahalle sakinleri, Kılıçdaroğlu’nu ve yürüyüşçüleri bol bol alkışladı. CHP’nin en güçlü olduğu mahallerden biri olan Yahya Kaptan, Kılıçdaroğlu’nu bağrına bastı…

“HAVA BİZİM İÇİN ŞANS”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Bugün 20’inci gününde İzmit- Körfez arasını yürüdü… Kılıçdaroğlu, sabah saat 20.30’da Leyla Atakan ve şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Daha sonra konaklama alanına gelerek basın açıklaması yaptı. 20. güne yağmurlu bir havada başlamalarını şans olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bugün hava biraz yağmurlu. Bizim için bir şans çünkü bugün çok sıcaktı. Bugün daha iyi bir atmosferde yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. İzmit’in kurtuluşlunda şehit olan şehitlerimizi ziyaret ettik. Aynı zaman da İzmit’e büyük hizmetleri dokunan İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ı ziyaret etti. Bu ülkenin bağımsızlığına, kurtuluşuna katkı veren tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle rahmetle anıyoruz” dedi.

DOSYAYI İMZALADI

Konuşmasının ardından CHP yönetimi tarafından referandumla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gönderilmek için hazırlanan dosyayı imzaladı. İmzadan sonra saat 21.30’da Körfez’e yürüyüşe geçti… CHP’li milletvekilleri Fatma Kaplan Hürriyet, Haydar Akar, Tahsin Tarhan, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya, organizasyonda sorun yaşanmaması için büyük çaba gösterdi.

YAĞMUR ALTINDA YÜRÜYÜŞ

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi çıkışında yağmur başladı… Hemen dağıtılan yağmurluklar giyildi… Yağmur şiddetini artırınca, yağmurlukla da fayda etmedi. Yol boyunca vatandaşlar yağmura rağmen yürüyüşçülere sevgi gösterisinde bulundular. Her zaman gibi yine Rabia işareti yapanlar, Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyenler yol boyunca gözüktü. Ama yürüyüşçüler, onlara karşılık vermedi.

TERS YOLDAN D-100’E GİRDİ

Saat 11.00 civarında Atatürk Spor Salonu’nun arka kısmında mola verildi. Yarım saatlik bir molanın ardından yürüyüş tekrar başladı. Herkes Kılıçdaroğlu’nun Orduevin’nin önünden D-100’e girip yürüyeceğini sandı. Ama yanıldılar. Kılıçdaroğlu, Sekapark girişinin diğer tarafından yola çıktı. Durum böyle olunca, Kılıçdaroğlu ile Orduevi önünde bekleyen kortej arasında 2-3 km’lik bir açık oldu. Kuruçeşme yakınlarında kortej birleştirilmeye çalışıldı. Sonunda İsmetpaşa Stadı’nda mola verildi… Mola sonrası İstikamet Şirinyalı denip, tekrar yola çıkıldı… Bugün yaklaşık 17-18 bin kişi yürüyüşe katıldı. Kılıçdaroğlu, İzmit İsmetpaşa Stadı’na vardığında, kortejin sonu neredeyse Kuruçeşme ışıklarındaydı… Yarın, Şirinyalı-Dilovası etabı geçilecek…