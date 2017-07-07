Adana’nın 41’i Gökhan mı Uğur mu?

TFF 1. Lig takımlarından, Türkiye’nin güzide kulübü Adanaspor’a transfer olan iki İzmitli futbolcu Uğur Daşdemir ve Gökhan Meral, gurbette oynadıkları takımlarda 41 numaralı formayı giymişti.

Sağ bek Uğur ile sol bek Gökhan bu sezon gurbette aynı takımda mücadele edecek. Bir kez daha il dışında şehrimizi temsil edecek olan ikiliden hangisinin 41’i giyeceği merak ediliyor. Geçen sezon Kocaeli Birlikspor’da 41 numaralı formayı Gökhan Meral terletmişti. Gökhan’ın Adanaspor’da 41’i giymesi için Uğur’a ricada bulunacağı öğrenildi. Uğur ise geçen sezon Kocaelispor’un kuruluş tarihi olan 66 (1966) numaralı forma ile mücadele etmişti. Önümüzdeki yılda da şehrimiz için kutsal rakamlar olan 41’i Gökhan, 66 numaralı formayı da Uğur’un giyeceği tahmin ediliyor.