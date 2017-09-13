AKP'de İlçe başkanlığı aday mülakatı için Ankara'ya gidecek olan Çayırova, Gebze ve İzmit aday adayları yola çıktı.

İlçe başkanlığı aday mülakatı için Ankara'ya gidecek olan Çayırova, Gebze ve İzmit aday adayları yola çıktı. AKP İzmit, Çayırova ve Gebze’den yapılan ilçe temayül yoklamasından sonra Ankara’ya davet edilen isimler İzmit’ten Alper Doğan, Emel Ceylan Balcıoğlu ve Hasan Ayaz, Çayırova’dan Ali Osman Gür, Mehmet Özdemir ve Selim Ekinci, Gebze’den Köksal tatoğlu, Mustafa Yıldıztekin ve Ufuk Ekinci sabah saatlerinde parti binasında biraraya gelerek Ankara'ya doğru yola çıktı.