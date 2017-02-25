Daha önce 2 Mart Perşembe saat 13.00’da Hasan Doğan Amatörevi Toplantı Salonu’nda başlaması gereken Aday Hakem Kursu Mülakatı, yoğun talep nedeniyle aynı gün ve aynı yerde 9.30’da başlayacak. Aday hakemlerin bu değişikliğe dikkat etmesi gerekiyor.
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Aday hakemler dikkat!
Aday hakemler dikkat!
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