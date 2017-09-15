ADD: Buraya gelmeyenler vatansever değildir

ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, "Kürt yönetimi “Bağımsız Kürdistan" için halk oylaması yapacaklarını ilan etti. Yurtsever olmanın ölçüsü buna karşı çıkmaktır. Birçok kurumu açıklamaya davet ettim ama gelen olmadı. Gelmeyenler vatanseverlikten bahsetme

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şubesi, Irak referandumu ile ilgili dün Kültür Tepesi'nde bulunan Atatürk heykeli önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen açıklamaya Vatan Partisi İl başkanı Vedat Olguntürk, Eğitim İş Kocaeli Şube Başkanı Emine Çalık, Türk Eğitim Sen Kocaeli Şube Başkanı Yaşar Şanlı, CHP İzmit İlçe yöneticileri ve çok sayıda vatansever katılım gösterdi.

ATEŞ ÇEMBERİ İÇİNDE KALDI

Açıklamada konuşan ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, "Yurtseverlere Çağnmızdır Irak'ta yapılan halk oylaması ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, dünyanın en güzel coğrafyasında ve tarihin en stratejik noktasında kuruludur. Doğal güzellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginlikleri yanında, stratejik önemi, değerini birkaç kat daha arttırmaktadır. Binlerce yıldır bu topraklarda devlet kuranlar bir ateş çemberi içinde kalmışlardır. Yüz yıl önce gizlice imzalanan Sykes Picot anlaşması bu durumun en kesin kanıtı olduğu gibi, anlaşmayı yapanlar, aradan geçen yüz yıla rağmen amaçlarından asla vazgeçmemişlerdir" dedi.

BARZANİ'YE DESTEK VERİLDİĞİ ANLAŞILMIŞTIR

Kavaz, "En yetkili ağızlar bölgemizde 22 ülkenin haritasının değişeceğini ilan etmiş, geçen zamanda pek çok ülkede iktidarlar devrilmiş, o ülkelere vahşet, kan ve ölüm egemen olmuş, siyasal yapıları parçalanmış ve yeni oluşumlar türemiştir. Birinci Körfez Savaşı ile başlayan Irak'ın işgali ve bölünme süreci; ABD’nin ve İsrail'in Kürt yönetimine verdiği destek ile zaman içinde ivme kazanmış ve bugünkü "halk oylaması" açıklaması noktasına gelinmiştir. Irak'ın kuzeyinde Barzani milislerinin ülkemiz topraklarını kullanarak Kobani'ye ulaşması Barzani yönetimini cesaretlendiren bir gelişme olmuştur. Hava limanlanımıza asılan Barzani yönetiminin sözde bayrakları, Barzani’ye açıkça destek verildiği şeklinde anlaşılmıştır" diye konuştu.

GELMEYENLER VATANSEVERLİKTEN BAHSETMESİN

Kavaz, "Beş yılı aşkın süredir Suriye'de sürdürülen savaş, emperyalizme hizmet eden ve onlardan destek gören Kürt yönetiminin Akdeniz'e açılma projesinin en önemli adımıdır. Kendilerini emperyalizmin hizmetine bağlamış Kürt yönetimi şimdi bölgeyi kana ve ateşe boğan ABD emperyalistlerinin kışkırtması ile 25 Eylül 2017 tarihinde “Bağımsız Kürdistan" için bir halk oylaması yapacaklarını ilan etmişlerdir. Bu girişime karşı ülkemizden yeterli tepki gelmediği gibi bazı ihanet odakları Diyarbakır ilimizde bu oylamaya destek toplantılarını sürdürmektedir. Bu gidişe ulusça karşı çıkmalıyız. Önümüzdeki günlerde yurtsever olmanın ölçüsü bu olacaktır. Ayrıca DSP, MHP, SP, BTP, Türk Sağlık Sen ve birçok kurumu bizzat gezerek açıklamaya davet ettim fakat kimse gelmedi. İşte vatanseverliğin ölçüsü aslında budur. Buraya gelmeyenlerin vatanseverlikten bahsetmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. Selin BECER