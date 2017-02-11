ADD İzmit’te Kavaz güven tazeledi

ADD İzmit Şube’si 2.Olağanüstü Kongresi’nde mevcut başkan Ahmet Kavaz tek aday olarak girdiği seçimde 9’uncu kez başkan seçildi. Kongrede İzmit, Yahya Kaptan ve Kocaeli şubelerinin birleştirilme konusu görüşüldü.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) 2.Olağanüstü Kongresi dün İzmit Gakko Kervansaray İş Merkez’inde bulunan Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği’nde gerçekleşti. Gerçekleşen kongrede mevcut başkan Ahmet Kavaz yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongreye ayrıca ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Başkanı Meral Dönmez, DSP İzmit İlçe Başkanı Hülya Yıldırım, Vatan Partisi İl Başkanı Vedat Olguntürk ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

‘ÜLKEYE YÖNELİK BİR TUZAKTIR’

Gerçekleşen kongrede konuşma yapan ADD İzmit İlçe Başkanı Ahmet Kavaz,” Ülkemiz kurtuluş savaşından sonra en zor ve sıkıntılı günlerini yaşamaktadır. 1919 yılında açık işgalde rol alan işbirlikçiler, günümüzde de farklı etnik ve dinsel örgütler vasıtasıyla ülkemizin bütünlüğüne karşı topluca bir saldırıya geçmişlerdir. Bu referandum ülkemize ve cumhuriyetimize yönelik bir tuzaktır. Bu açıdan tüm vatanseverleri mücadeleye çağırıyorum” diye konuştu.

‘ŞUBELER BİRLEŞEREK GÜÇLENELİM’

Kavaz’ın konuşması sonunda divan başkanlığına Atakan Sonugelen divan üyeliklerine ise Sefa Karaaslan, Halil Tolunay ve Özgür Kavaz seçildi. 141 üyenin oy kullanma hakkı olan kongrede mevcut başkan Ahmet Kavaz, yeninden başkan seçildi. Gerçekleşen kongrenin ardından Başkan Kavaz, kentimizde faaliyet gösteren İzmit, Kocaeli ve Yahya Kaptan şubelerinin birleşmesiyle ilgili konuştu. Kavaz, “Biz İzmit, Yahya Kaptan ve Kocaeli şubelerimizin birleşmesi konusunda fikir birliğine vardık ve bu düşüncemizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Böyle bir birleşmenin derneğimizi daha güçlü kılacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

‘YÖNETİMLER OLARAK KONUŞACAĞIZ’

ADD İzmit İlçe Başkanı Ahmet Kavaz’ın ardından söz alan ADD Kocaeli Şube Başkanı Orhan Özdemir ise konuşmasında, “Ben şubelerimizin birleşmesi isteğinizi 1 yıl önce dile getirmiştim. Bu şehirde yürüme mesafesinde bulunan Kocaeli, İzmit ve Yahya Kaptan şubelerinin birleşmesi, güçlerini birleştirmesi elbette beni mutlu edecektir. Bugün burada böyle bir birleşmenin dile getirmesi beni mutlu etmiştir. İnanıyorum ki 1 yıl sonra yapılacak olan kongre de birleşerek daha güçlü bir dernek olacağımıza inanıyorum. Bu önemli bir adımdır. İzmit, Yahya Kaptan ve Kocaeli yönetimleri olarak konuştuktan sonra kararımızı sizlerle paylaşacağız”dedi. Selin BECER

YÖNETİM KURULU ASİL

Ahmet Kavaz, Hasan Tezcan, Metin Atalay, Ayşe Filiz, Elif Karacan, Ali Evren, Türkan Tuncer

DENETLEME KURULU ASİL

Şengül Aydın, Cemil Okumuş, Metin Orhan

DİSİPLİN KURULU ASİL

Hakan Keskin, Seval Algan Hanımeli, Özgür Kavaz

DANIŞMA KURULU

Atakan Sonugelen, Taner Tonguç, Mehmet Zeki Yılmaz, Birgül Özdemir, Sebahat Cicioğlu, Cengiz Çakar, Hüseyin Koçak, Mücahit Türe, Hülya Yıldırım, M. Asım Kirvanoğlu, Seval Algan Hanımeli



BASIN DANIŞMA KURULU LİSTESİ

Hasan Kotan, Sefa Sözer, Özgür Kavaz