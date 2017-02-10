ADD İzmit’te kongre günü

ADD İzmit Şubesi’nin olağan kongresi bugün saat 12.00’de Gakko Kervansaray İş Merkezi’nde bulunan Polis Emeklileri Derneği’nde yapılacak. Mevcut başkan Ahmet Kavaz’ın tek aday olması bekleniyor.
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