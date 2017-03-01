ADD ve HEPAR gençliği bir araya geldi

Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) İl Gençlik Kolları Erkin Şen ve yönetimi, ADD Gölcük Şubesi Gençlik Kolu Başkanı Umutcan Uz’u ziyaret etti

16 Nisan’da yapılacak olan referandum sürecinin ele alındığı ziyarette ortak çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Ev sahibi Umutcan Uz, Cumhuriyet rejimini yaşatmanın davaları olduğunu, Engellere karşın birlikte çalışacaklarını dile getirdi ve HEPAR’lı gençlere teşekkür etti.