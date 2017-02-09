ADD’den varlık fonu tepkisi: Devlet düzeni tarumar ediliyor

ADD İzmit ve Yahya Kaptan Şube Başkanları devlete ait bazı kuruluşların varlık fonuna devredilmesi ile ilgili açıklama yaptı. ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe konuşmasında, “Siyasi iktidar devlet düzenini tarumar etmeye devam ediyor” dedi.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas ve Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe önceki gün İzmit Gakko Kervansaray İş Merkezi’nde bulunan ADD İzmit Şube binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Önceki günlerde devlete ait bazı kamu kurum ve kuruluşların varlık fonuna devredilmesi ile ilgili yapılan basın açıklamasında ADD Yahya Kaptan Şube Başkanı Yakup Gökçe konuşmasında siyasi iktidarı sert bir dille eleştirerek, “Bu durum, Cumhuriyet dönemi boyunca yaratılan Kamu iktisadi kuruluşlarının satılarak ve borçlanarak bugüne kadar getirilen uygulamanın artık sürdürülemez olduğunu göstermektedir” dedi.

‘BORÇLANMA FONU’

Gökçe konuşmasında, “Üretim olmadığı için büyütülemeyen vergi tabanı, dolaylı vergiler ile dar gelirlinin sırtına bindirilmiş vergi yükü adaletsizliği devam ederken, Türk Milleti’nin 93 yıldır bin bir emek ve zorlukla meydana getirdiği yüz milyarlarca liralık milli varlıkları, yeni harcamalar için kaynak olarak kullanılmak istenilmektedir. Dünyada benzer varlık fonları gelire sahiptir. Bu şekilde Türkiye Varlık Fonu herhangi bir gelire sahip olmadığı için gerçekte, “Borçlanma Fonu ”dur” diye konuştu.

‘DÜYUN-U UMUMİYE’YE DÖNÜŞ’

Gökçe, “Başta Kamu Bankaları, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, BOTAŞ ve PTT olmak üzere nakit varlığı yüksek kamu kurumlarının fona devredilmesiyle, bu kaynakları kullanacak yönetimin harcamaları hiçbir şekilde denetlenmeyecektir. Bu uygulama ‘Bütçede birlik” ve “Bütçede açıklık” ilkleri ile uyuşmayan keyfi ve saklı işlemlere kapı açacaktır. Türk Milleti’nin varlığı olan kamu kuruluşlarının varlık fonu’na devredilmesi Osmanlı Döneminde hızlandırılan Düyu-u Umumiye’ye dönüş demektir” ifadelerini kullandı.

KONGRE 11 ŞUBAT’TA

ADD İzmit’in yakın zaman da gerçekleşecek olan kongresi ile ilgili bilgi veren ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas yaptığı konuşmasında,” 11 Şubat Cumartesi günü saat 12:00’da Gakko Kervansaray İş Merkezi’nde bulunan Polis Emeklileri Derneği’nde kongremizi gerçekleştireceğiz. Şuan da tek aday olarak ben varım. Ama elbette kongrede aday olmak isteyenlere de teklif sunacağım. Kongremizin hayırlı olmasını diliyor, herkesi davet ediyorum” sözlerini kullandı. Serkan BORLAK