  • BIST 88.595
  • Altın 148,259
  • Dolar 3,7125
  • Euro 3,9705
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 5 °C
  • Sakarya : 7 °C

Adem Başoğlu sürprize izin vermedi

»
Adem Başoğlu sürprize izin vermedi
5 grupta toplam 18 takımın katıldığı Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da turnuvanın mutlak favorisi, Türkiye derecelerine sahip olan Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Gebze Mustafa Paşa Ortaokulu karşısında farklı galip geldi ve son 4’e adını

Rakibini İrem Gönül (3), Kübra Deniz (2) ve Sudenur Yolcu’nun golleri ile 6-0 deviren Adem Başoğlu sürprize izin vermedi ve turu geçen taraf oldu. Yarı Final maçları 13 Şubat Pazartesi, üçüncülük ve final maçları ise 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Maçların ardından ödül töreni yapılacak.Ahmet AKAY

 

KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU: 6   GEBZE MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU: 0

Salon: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***

KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADB ORTAOKULU: Sedanur Yolcu ***, Hatice Elif Kurtlu ***, Kübra Deniz ***, İrem Gönül ***, Sıla Kaymak ***, Azra Çağlar ***, Şevval Yazıcıoğlu **, Ayla Feyza Kahveci **

GEBZE MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU: İlknur Yıldız **, Şerife Karadeniz **, Tuba Kapar **, Emine Nur Güven ***, Hilal Nur Özen **, Sıla Şen **, Gamze Selim **, Ceren Dursun **

GOLLER: İrem Gönül (3), Kübra Deniz (2),Sudenur Yolcu

 

YILDIZ KIZLAR FUTSALDA YARI FİNALE KALAN OKULLAR

1.KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU

2.KÖRFEZ İMİM HATİP ORTAOKULU

3.MİMAR SİNAN ORTAOKULU

4.GEBZE İNÖNÖNÜ ORTAOKULU

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bahçeşehir’e Yelda yetti09 Şubat 2017 Perşembe 09:41
  • Mimar Sinan, Kolordu’yu affetmedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:38
  • Körfez derbisi İmam Hatip’in09 Şubat 2017 Perşembe 09:30
  • Adem Başoğlu sürprize izin vermedi09 Şubat 2017 Perşembe 09:25
  • Çayırova Mustafa Necati turladı09 Şubat 2017 Perşembe 09:21
  • Pakmaya’ya DEMİR ağır geldi!09 Şubat 2017 Perşembe 09:18
  • Çayırova İmam Hatip plaka yazdırdı09 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • Başiskele İmam Hatip yarı finalde!09 Şubat 2017 Perşembe 09:09
  • Sen güreşi bıraksan da güreş seni bırakmayacak Ziya Hoca!08 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
  • Spor Lisesi’ne YILDIRIM düştü!08 Şubat 2017 Çarşamba 09:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim