Rakibini İrem Gönül (3), Kübra Deniz (2) ve Sudenur Yolcu’nun golleri ile 6-0 deviren Adem Başoğlu sürprize izin vermedi ve turu geçen taraf oldu. Yarı Final maçları 13 Şubat Pazartesi, üçüncülük ve final maçları ise 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Maçların ardından ödül töreni yapılacak.Ahmet AKAY
KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU: 6 GEBZE MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU: 0
Salon: Şehit Recep Topaloğlu
HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***
KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADB ORTAOKULU: Sedanur Yolcu ***, Hatice Elif Kurtlu ***, Kübra Deniz ***, İrem Gönül ***, Sıla Kaymak ***, Azra Çağlar ***, Şevval Yazıcıoğlu **, Ayla Feyza Kahveci **
GEBZE MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU: İlknur Yıldız **, Şerife Karadeniz **, Tuba Kapar **, Emine Nur Güven ***, Hilal Nur Özen **, Sıla Şen **, Gamze Selim **, Ceren Dursun **
GOLLER: İrem Gönül (3), Kübra Deniz (2),Sudenur Yolcu
YILDIZ KIZLAR FUTSALDA YARI FİNALE KALAN OKULLAR
1.KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU
2.KÖRFEZ İMİM HATİP ORTAOKULU
3.MİMAR SİNAN ORTAOKULU
4.GEBZE İNÖNÖNÜ ORTAOKULU