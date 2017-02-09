5 grupta toplam 18 takımın katıldığı Okullar Arası Yıldız Kızlar Futsal’da turnuvanın mutlak favorisi, Türkiye derecelerine sahip olan Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Gebze Mustafa Paşa Ortaokulu karşısında farklı galip geldi ve son 4’e adını

Rakibini İrem Gönül (3), Kübra Deniz (2) ve Sudenur Yolcu’nun golleri ile 6-0 deviren Adem Başoğlu sürprize izin vermedi ve turu geçen taraf oldu. Yarı Final maçları 13 Şubat Pazartesi, üçüncülük ve final maçları ise 15 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Maçların ardından ödül töreni yapılacak.Ahmet AKAY

KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU: 6 GEBZE MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU: 0

Salon: Şehit Recep Topaloğlu

HAKEMLER: Halim Yılmaz ***, Damla Doğan ***

KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADB ORTAOKULU: Sedanur Yolcu ***, Hatice Elif Kurtlu ***, Kübra Deniz ***, İrem Gönül ***, Sıla Kaymak ***, Azra Çağlar ***, Şevval Yazıcıoğlu **, Ayla Feyza Kahveci **

GEBZE MUSTAFA PAŞA ORTAOKULU: İlknur Yıldız **, Şerife Karadeniz **, Tuba Kapar **, Emine Nur Güven ***, Hilal Nur Özen **, Sıla Şen **, Gamze Selim **, Ceren Dursun **

GOLLER: İrem Gönül (3), Kübra Deniz (2),Sudenur Yolcu

YILDIZ KIZLAR FUTSALDA YARI FİNALE KALAN OKULLAR

1.KAVAKLI ŞEHİT ONBAŞI ADEM BAŞOĞLU

2.KÖRFEZ İMİM HATİP ORTAOKULU

3.MİMAR SİNAN ORTAOKULU

4.GEBZE İNÖNÖNÜ ORTAOKULU