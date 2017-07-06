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Adile Karadeniz vefat etti

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Adile Karadeniz vefat etti
İzmit Cedit Mahallesi Yeşil Yaprak Sokak adresinde ikamet eden PTT emeklisi merhum Süleyman Sırrı Karadeniz’in eşi Adile Karadeniz (84) akciğer rahatsızlığı nedeniyle vefat etti.

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Adile Karadeniz’in cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.

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