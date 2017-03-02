Adliye önündeki tramvay mezbeleliği

M.Tanzer Ünal

Geçenlerde adliyeye gittim.

Epey olmuş gitmeyeli, o bölgeden geçmeyeli…

Bu halini hiç görmemiştim.

Aman Allah’ım nasıl bir keşmekeşlik, nasıl bir mezbelelik!

Önünden tramvay hattı geçiyor, tamam, iyi…

İyi de, yolu boydan boya kazmışlar, rayları döşemişler, öyle bırakmışlar.

Bırakın otomobillerin girip çıkmasını, yaya yürümek bile mümkün değil.

Ne yol kalmış, ne kaldırım.

Durdum, adliyenin karşısındaki işyerlerini gözledim bir süre.

Eskiden cıvıl cıvıldı hareketliydi, şimdi bazıları kapalı, açık olanlara da girip çıkan yok.

Yanıma yaklaşan tanıdık bir avukat, “Çoğu kirasını dahi çıkaramıyor” dedi.

Üzüldüm…

Bir işyeri kolay mı kuruluyor, kolay mı yaşatılıyor?

Bu işin sorumlusu kim?

Şu tramvay olayı beni çok üzüyor.

Tam bir “beceriksizlik” örneği!

Topu topu 7 kilometrelik bir hat yapılacak, bir türlü bitiremediler.

Güya 3 Şubat’ta inşaat bitecek tramvay çalışmaya başlayacaktı.

“Bu kafayla, bu beceriksizlikle bu iş yılın sonuna kadar bitmez” demiştim, yine aynı görüşteyim.

Rayların üzerine vagon koyup yandaş gazetelere manşet attırmakla bu iş tamam olmuyor.

Sen, bölüm bölüm yapacağına, tamamlaya tamamlaya ilerleyeceğine, 7 kilometrelik hat boyunu kaz, öyle bırak…

Nasıl bir çalışma yöntemidir, neden kontrol edilmez, bu işin bir yaptırımı yok mudur, anlamak mümkün değil.

Kontrol dedim de, elbette İzmit’in her noktası önemli, ama adliye binasının önündeki yolun bu halde bırakılması, işkenceden farksız.

Adliyeye her gün binlerce insan girip çıkıyor.

Davası olan vatandaş, avukat, hâkim, savcı, çalışan…

Bir belediye yöneticisi, hiç mi görmedi bu yolu?

Baro ve adliye yetkilileri, her gün yaşadıkları bu sorunu hiç mi sorumlulara aktarmadılar?

Size bir şey söyleyeyim mi, Başkan Karaosmanoğlu bir gün adliye binası önüne gelsin, yüklenici firmanın şantiye sorumlusunu da yanına çağırsın, “Sana bir hafta süre, bu yol pırıl pırıl olacak” desin, ben öyle sanıyorum bu işkence biter.

Binlerce kişi işkenceden kurtulur.

Adliye çevresindeki işyerleri rahat nefes alır.

Top sizde sayın başkan, bitirin bu işkenceyi!

Kaldırın adliye önündeki mezbeleliği!

Devlet Bahçeli, hem öyle hem böyle!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aynı dakikalarda kaleme aldığı açıklama metninde farklı iki karakter çiziyor, farklı iki düşünce yapısını ortaya koyuyor.

Birinde “milliyetçi”…

Diğerinde “destekçi”…

Bahçeli, “milliyetçi kimliğiyle” şunları söylüyor:

*Bayrak, milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubatta İstanbul ve Ankara’ya astırılan bez parçası nedir?

*Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenen suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar?

*Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim?

*Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik, geçmişi ve gerçekleşmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık.

*Nasıl övelim malum kötü kişiyi? Nasıl dileyelim yapılan kötü işi? İstanbul-Ankara’ya sözde bayrak asılıyorsa, Türk Bayrağı inmiştir.

*Sayın başbakan, talihsiz şekilde “Bugünlerde bir bayrak hikâyesidir gidiyor” dedi. Bilinmelidir ki, bayrak hikâye değildir, haya ve hakikattir. Bu hakikat ise şerefli Türk Bayrağı’dır, ona eş tutulmaya kalkılan ise basit bir paçavradır.

*Ne oldu da Barzani Türkiye’de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Eğer Barzani bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam.

***

Gördüğünüz gibi…

Bahçeli, milli duygularını sayıyor döküyor, arkasından sanki bir düğmeye basılmış gibi bir anda “AKP destekçisi”, “evet destekçisi” oluveriyor:

“Biz 16 Nisan'da millet için evet, devlet için evet, Türklüğün bekası için evet diyeceğiz. Ve hakkın hukukun safında evet diye yağacağız. Yemin ettik, dönmeyeceğiz. Döndürmeye çalışanlara bakmayacağız. Tuzak kuranlara aldanmayacağız, üzerimize oynayanlara kanmayacağız. 'Acele yapılan çiğ olur, acele pişen aşı yiyen hasta olur' diyor Yusuf Has Hacib. Acele etmedik, hasta değiliz, sadece haysiyetliyiz."

Vallahi helal olsun Devlet Bahçeli’ye, aynı anda iki farklı karakteri oynayabiliyor.

Hem milliyetçi, hem destekçi!

Cengiz Sarıbay ve yeni il binası

Geçenlerde bir yazımda, “CHP’nin yeni il binasına geçmesi, referandumda hayır yazıyor mu?” diye sormuştum.

“CHP yöneticileri, şu günlerde enerjilerini yeni il binasına geçmek için harcayacaklarına referandum için koştursalar ya” diye eleştirmiştim.

İl Başkanı Cengiz Sarıbay aradı, dedi ki:

“BİR-Yeni il binası ile sadece bir arkadaşımız ilgileniyor, Harun Yıldızlı… Diğer bütün arkadaşlarımız referandum için çalışıyoruz.

İKİ-Biran önce yeni binamıza geçmemiz gerekiyor, çünkü kira ödemekten bıktık. Genel merkez, bina satın almak için para gönderdiğinden artık kira parası vermiyor. Biz de biran önce yeni yerimize geçelim de aylık 3500 lira kiradan kurtulalım diye düşünüyoruz.”

Durum böyleyse sorun yok!