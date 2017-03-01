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Adnan Öztürk: Voleybolun tadı çok başka

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Adnan Öztürk: Voleybolun tadı çok başka
Karamürsel İdmanyurdu Erkek Voleybol Takımı antrenörlerinden Adnan Öztürk veteran voleybolcuların Türkiye şampiyonasına iddialı bir şekilde hazırlandıklarının başka sporda alınmasının kolay olmadığını belirtti.

İLİMİZİ 3 TAKIM İLE TEMSİL EDECEĞİZ

Türkiye Veteran Voleybol şampiyonasında Kocaeli olarak iddialı olduklarını belirten Öztürk şu ifadelere yer verdi: Mayıs sonu ya da Haziran başında Voleybol Federasyonu’nun başarı ile organize ettiği Türkiye Veteranlar Turnuvası’na 3 takım ile katılacağız. Çalışmalarımız Başiskele’de yer alan spor salonunda sıkı bir şekilde devam ediyor. Bir aksilik olmazsa erkekler 35 ve 45 yaş da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adına mücadele edeceğiz. Bu konu ile ilgili temaslarımız devam ediyor.

 

BİR KEZ GELEN KOPAMIYOR

Antrenmanlarımız ağır ancak bir o kadar da neşe içinde geçiyor. Yıllardır savunuyorum. Voleybolun tadı hiçbir spor branşında yok. Herkesi davet ediyoruz. İnanın bana bir kez bizim ile birlikte antrenman yapanlar kopamayacak. Her ne kadar 35 yaş ve üzerindeki arkadaşlarımızın katılacağı bir organizasyon için çalışsak da, genç arkadaşlarımız da takımımız ile birlikte spor yapma imkanı buluyor. Veteranlarda geçen yıl kadınlarda Türkiye ikincisi Kocaeli’den çıktı. Erkekler de kürsü göreceğimize inanıyorum. Bu yıl çok daha iddialıyız” ifadelerine yer verdi. 

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