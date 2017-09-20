Adnan Sak: Lig uzun bir maraton

Dilovası Belediyespor Başkan Yardımcısı Adnan Sak, Değirmenderespor karşısında alınan yenilgiye takılmadıklarını, ligin uzun soluklu bir maraton olduğunu belirtti.

Sak “En kötü Play-Off oynayacak bir takımımız var. İlk maçımızda Değirmenderespor’a uzatmalarda yediğimiz golle 2-1 yenildik. Sayın Başkan Severcan Kara ve yönetimine bizi en iyi şekilde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Lig uzun bir maraton. Galibiyetler de olacaktır, mağlubiyetler de. Yoksa tadı çıkmaz. Cumartesi günü Suadiyespor ile sahamızda karşılaşacağız. Saat 5’te başlayacak olan maça tüm taraftarımızı davet ediyoruz” dedi.