AFAD’dan son 20 günde 12 farklı eğitim

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, son 20 günde 12 farklı yerde afet eğitimi vererek tahliye ve yangın tatbikatları yaptırdı

İl AFAD Müdürlüğü, Afete Hazır Türkiye Projesi kapsamında 5 okul, 3 kamu kurumu ve 4 işletmede toplam bin 79 kişiye afet bilinci eğitimi vererek tatbikatlar yaptırdı. Okul eğitimleri olarak İzmit Kardelen Anaokulunda 160 öğrenci ve 10 öğretmene, Başiskele Altınkent Kız İmam Hatip Lisesinde 101 öğrenci ve 5 öğretmene, Gölcük Farabi Anadolu Lisesinde 131 öğrenciye, Gebze Özel Eğitim Merkezinde 213 öğrenciye, İzmit Lisesinde 46 öğrenciye afet eğitimi verilirken Gölcük Farabi Anadolu Lisesinde 258, İzmit Lisesinde 750 öğrenci tahliye tatbikatına katıldı.

KAMU KURULUŞU VE İŞLETMELERDE

Kamu kuruluşu olarak; Kocaeli Rehabilitasyon Merkezinde 102, Kartepe Milli Eğitim Müdürlüğünde 79, Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 28 kişiye afet bilinci, basit arama kurtarma, yaralı taşıma ve ipler düğümler eğitimleri verildi. Afete Hazır İşyeri eğitimleri kapsamında işletmelerde ise Medikal Park Hastanesinde 26 çalışana temel afet bilinci, KBRN ve yangın eğitimleri verilirken, Yıldız Entegre’de ek olarak yaralı taşıma, ipler ve düğümler eğitimleri, Kuzey Anadolu Otoyolu İnşaatında çalışan Cengiz İnşaatın 143 personeline ek olarak yangın eğitimi verildi ve yangın tatbikatı yaptırıldı. Gölcük Merve Kotel Sanat Kursunda da 5 çalışan için afet bilinci eğitimi ve tahliye tatbikatı icra edildi.

DEPREM HAFTASI ETKİNLİKLERİ…

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Kocaeli AFAD tarafından organize edilen programlarla ilgili bilgi veren Kocaeli İl AFAD Müdürü Salim Tekoğul, hafta boyunca eğitim, tanıtım ve farkındalık programları organize edildiğini, kamu kuruluşlarında ve işletmelerde asılmak üzere 2 bin afet bilinçlendirme afişleri dağıtıldığını, 14 okulda afet eğitimleri verilerek tahliye tatbikatları yaptırılacağını, 7 AVM’de de AFAD Standı kurularak broşür dağıtılacağını ve ekipman tanıtımı yapılacağını söyledi.