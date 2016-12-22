AFAD’ın araç filosu güçlendi

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, araç filosunu iki yeni araçla güçlendirdi.

Kurum için tahsis edilen araçlar, Ankara'da teslim alınarak ilimize getirildi. 2016 model 4x4 hafif tonajlı hizmet aracı yanında gönderilen 8x8 özellikli amfibik araçla müdahale kapasitesi ve arazi şartlarındaki etkinlik gücü artırılan İl AFAD Müdürlüğü’ne bir de arama kurtarma aracının temin edileceği bildirildi.

ÖZEL NİTELİKLİ AMFİBİK ARAÇ

Kirpi adı ile bilinen amfibik araçla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD Arama ve Kurtarma Şefi Sebahattin Yaşa, yeni araçla zorlu arazi şartlarında müdahale güçlerinin yükseleceğini söyledi. Yaşa, afet ve acil durum bölgelerinde, arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir engele takılmadan hızla tamamlanması amacıyla alınan bu nitelikli araçlarla su baskını, sel, çığ, heyelan gibi afetlerde hayat kurtarılacağını ifade etti.