  • BIST 77.549
  • Altın 127,514
  • Dolar 3,5124
  • Euro 3,6670
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

AFAD’ın araç filosu güçlendi

»
AFAD’ın araç filosu güçlendi
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, araç filosunu iki yeni araçla güçlendirdi.

Kurum için tahsis edilen araçlar, Ankara'da teslim alınarak ilimize getirildi. 2016 model 4x4 hafif tonajlı hizmet aracı yanında gönderilen 8x8 özellikli amfibik araçla müdahale kapasitesi ve arazi şartlarındaki etkinlik gücü artırılan İl AFAD Müdürlüğü’ne bir de arama kurtarma aracının temin edileceği bildirildi.

 

ÖZEL NİTELİKLİ AMFİBİK ARAÇ

Kirpi adı ile bilinen amfibik araçla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD Arama ve Kurtarma Şefi Sebahattin Yaşa, yeni araçla zorlu arazi şartlarında müdahale güçlerinin yükseleceğini söyledi. Yaşa, afet ve acil durum bölgelerinde, arama-kurtarma operasyonlarının herhangi bir engele takılmadan hızla tamamlanması amacıyla alınan bu nitelikli araçlarla su baskını, sel, çığ, heyelan gibi afetlerde hayat kurtarılacağını ifade etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD’ın araç filosu güçlendi22 Aralık 2016 Perşembe 12:56
  • Polise en minik destek22 Aralık 2016 Perşembe 12:47
  • Ersoy’dan Ayaz’a ziyaret22 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • Gübretaş’tan Baran’a ziyaret22 Aralık 2016 Perşembe 12:40
  • İzmit'te 50 bin kişilik dev yürüyüş yapılacak!22 Aralık 2016 Perşembe 12:16
  • Akıncı: Sendikacılığa uymuyor22 Aralık 2016 Perşembe 12:11
  • KOÇDER’den farkındalık kermesi22 Aralık 2016 Perşembe 11:58
  • KOTO’da neler oluyor?22 Aralık 2016 Perşembe 11:21
  • Halep için Kandıralı kadınlar el ele verdi22 Aralık 2016 Perşembe 11:12
  • Körfez Fatih'te 'yerli malı' var22 Aralık 2016 Perşembe 11:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim